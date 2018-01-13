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    Экс-замглавы Генштаба заявил об угрозе при возвращении техники из Крыма

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    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (13)

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    Генерал-лейтенант Игорь Романенко сослался на то, что после Второй Мировой войны немцы и итальянцы заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали "со всеми вытекающими последствиями".
    Генерал-лейтенант Игорь Романенко
    Фото Украинский кризисный медиа-центр

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Украинскую военную технику, в случае передачи из Крыма, необходимо будет тщательно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств", заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию "Апостроф".

    Генерал сослался на то, что после Второй Мировой войны немцы и итальянцы заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали. В качестве примера Романенко привел взрыв линкора "Новороссийск" в Севастополе в 1955 году. (Официальная комиссия по расследованию причин гибели корабля пришла к выводу, что "Новороссийск" подорвался на немецкой донной неконтактной мине — ред.).

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    "Хотя теперь, если предположить, что мы можем принять технику, они могут заложить в корабле скрытые взрывные устройства, как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны. Затем подрывались судна — как в Советском Союзе, так и в других местах. То есть они заваривали взрывные устройства в корпус, а в нужный момент взрывали со всеми вытекающими последствиями, большими жертвами, в том числе и у нас в Крыму", — сказал военный.

    По его мнению, обследовать передаваемую технику необходимо еще в Крыму. "Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника — чтобы принимать ее или нет", — заявил Романенко.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

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    Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

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