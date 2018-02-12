В Минобороны пояснили проблему с санитарными Богданами

Фото корпорации "Богдан"

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Министерстве обороны уточнили, что речь идет не о приостановлении производства санитарных автомобилей Богдан-2251, а об устранении обнаруженных в ходе эксплуатации недостатков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В Минобороны добавили, что санитарный автомобиль Богдан-2251 поступает в войска на замену устаревшим образцам техники, не обновлялись на протяжении десятилетий.

"В целом данный санитарный автомобиль имеет много существенных преимуществ, но есть ряд замечаний и недостатков, которые будут исправлены в следующих партиях совместными усилиями предприятия Богдан Моторс, Министерства обороны Украины, волонтерскими и общественными организациями, представители которых входят в состав рабочих групп", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, наработанные данным рабочими группами материалы будут учтены предприятием Богдан Моторс в процессе производства следующих партий санитарных автомобилей для Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине приостановлено производство санитарных автомобилей "Богдан 2251". Возобновить выпуск автомобилей будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Такое решение было принято по результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука.