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    В Минобороны пояснили проблему с санитарными Богданами

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    (обновлено: )10301
    Согласно заявлению Минобороны, в целом санитарный автомобиль имеет много существенных преимуществ, но есть ряд замечаний и недостатков, которые будут исправлены в следующих партиях совместными усилиями предприятия "Богдан Моторс" и Министерства обороны.
    Санитарный автомобиль Богдан-2251
    Фото корпорации "Богдан"

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Министерстве обороны уточнили, что речь идет не о приостановлении производства санитарных автомобилей Богдан-2251, а об устранении обнаруженных в ходе эксплуатации недостатков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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    В Минобороны добавили, что санитарный автомобиль Богдан-2251 поступает в войска на замену устаревшим образцам техники, не обновлялись на протяжении десятилетий.

    "В целом данный санитарный автомобиль имеет много существенных преимуществ, но есть ряд замечаний и недостатков, которые будут исправлены в следующих партиях совместными усилиями предприятия Богдан Моторс, Министерства обороны Украины, волонтерскими и общественными организациями, представители которых входят в состав рабочих групп", — говорится в сообщении.

    По информации ведомства, наработанные данным рабочими группами материалы будут учтены предприятием Богдан Моторс в процессе производства следующих партий санитарных автомобилей для Вооруженных сил Украины.

    Ранее сообщалось, что в Украине приостановлено производство санитарных автомобилей "Богдан 2251". Возобновить выпуск автомобилей будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Такое решение было принято по результатам заседания круглого стола, состоявшегося под председательством заместителя министра обороны Украины генерал-майора Олега Шевчука.

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