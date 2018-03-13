Что в Украине: автотеррор, ремонт за счет государства, многодетная бездомная

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Днепре вспомнили историю легендарного предприятия "Петровка", в Одессе ученые из Германии пытаются создать искусственный интеллект, а в Мариуполе разбираются, как работают городские мини-гранты.

Самое интересное из региональных СМИ страны — в обзоре РИА Новости Украина.

Чернигов: "Неадекват с ножом терроризирует водителей в Чернигове"

Молодой человек, водитель серого Lanis (или Sens), терроризирует других водителей в Чернигове. Иногда с применением ножа портит колесную резину.

Один из пострадавших сообщает об инциденте в районе Александровки и "Эпицентра", произошедшего утром 9 марта. "…он включает аварийку, выходит с ножом и режет мне переднее правое колесо. Вернувшись в машину, он пытается скрыться. Я, припарковавшись на обочине, вызвал полицию. Но через 12 минут он вернулся. Постучал рукоятью ножа в окно и предложил выйти разобраться. Я сказал, что ждем полицию. Тогда он обошёл машину и разрезал правое заднее колесо. И ушел…".

Ивано-Франковск: "Жилье на бумаге"

Ни родных стен, ни крыши над головой… Мария Дребот вместе с тремя детьми живет в холодной съемной квартире и, как выходец из интерната, ждет собственное жилье.

…Беременной она работала в кафе, убирала, выносила мусор. В марте 2003 г.. Мария родила сына Богдана. Когда ему исполнилось три месяца, владелица заведения выставила молодую женщину с младенцем за дверь…В конце прошлого года Мария родила еще одного сына. Сейчас она арендует маленькую квартиру за полторы тысячи в месяц и такую же сумму платит за коммунальные услуги. Правда, тепла в доме нет, горячей воды тоже.

…Мария искренне признается, что квартира нужна не так ей, как детям, ведь если с ней что-то случится, они окажутся на улице, позаботиться о них больше некому. А такого будущего, как интернат, даже врагу пожелать грех, добавляет она. Женщина рассказывает, как в интернате в полночь их ставили на "линейку", как старшеклассники издевались над младшими, избивали их.

Мариуполь: "Как отремонтировать свой дом за деньги мариупольского городского бюджета"

Мини-гранты на ремонт и модернизацию многоквартирных жилых домов выдают в Мариуполе еще с 2015 года, как временная замена бюджету участия. Теперь эта инициатива вошла как часть бюджета общественного участия.

…Задача мини-грантов — реформировать старую и неповоротливую систему ЖКХ. Если вам нужно заменить окна в подъезде, старый лифт, поменять систему освещения или утеплить весь дом целиком, а не кусочками, вы можете попробовать выиграть конкурс и получить мини-грант из горбюджета.

0629.ua Ремонт многоэтажки

Днепр: "От истории к современности: как строили легендарную "Петровку"

…С распадом СССР в металлургической, как и в ряде других отраслей экономики, проявляются кризисные моменты. В частности, на "Петровке" массово сокращают рабочих, имеются факты невыплаты заработной платы. Вместе с тем в 1996 году предприятие решают передать из государственной в частную собственность. При этом в следующем году Кабинет министров Украины принимает постановление, согласно которому Днепропетровский металлургический завод им. Петровского признают стратегическим объектом для промышленности Украины.

056.ua Металлургический завод "Петровка"

…Нужно полагать, что завод в ближайшее время снова переименуют, однако несколько поколений, трудящихся по привычке называют предприятие "Петровка". И каждый день — в 07.00, 15.00 и 23.00 практически в любом уголке Днепра слышен позывной сигнал завода, который напоминает о новой рабочей смене.

Одесса: "Бритва "Оккама": немецкие ученые из одесской лаборатории учат машины думать по-человечески"

Лабораторию "Оккам" основали два друга, ученые из Германии Артур Франц и Михаэль Леффлер. Несколько лет назад они перебрались в Одессу и сейчас занимаются разработками в области Общего искусственного интеллекта.

…Создание "человекоподобного" искусственного интеллекта, который сможет решать различные проблемы, планировать, мыслить абстракциями, использовать при решении одних задач опыт, полученный при решении других, — это задача из области Общего искусственного интеллекта.

"Мы не ставим задачу создать искусственный разум, который превзойдет человеческий, — вспоминаю слова Артура во время интервью. - Мы хотим сделать машину, которая будет способна думать, пусть даже хуже и медленнее, чем человек".