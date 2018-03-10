Из-за дефицита угля в Украине после нового года возможно повторение ситуации трехлетней давности, когда по всей стране останавливались предприятия и украинцы часами сидели в кромешной тьме из-за веерных отключений электроэнергии.
Как сообщается, "Укрэнерго" гарантирует, что в ближайший месяц энергосистема Украины будет работать в стабильном режиме, но если к маю запасы антрацита не будут пополнены, могут возникнуть перебои в ее работе.
Врио директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заверил, что запасы антрацитового угля позволяют говорить о прохождении осенне-зимнего периода до конца отопительного сезона без ограничения потребителей и без отключений.
В "Укрэнерго" уточнили, что чрезвычайный режим в энергетике подразумевает работу всей энергосистемы на минимальном уровне загрузки тепловой генерации, которая потребляет дефицитный уголь антрацитовой группы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".