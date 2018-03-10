наверх
10.03.201808:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Всеволод Ковальчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Свеча и лампочка
    Опрос экспертов: будем ли сидеть без света этой зимой?
    11:34 25.10.2017
    997
    Из-за дефицита угля в Украине после нового года возможно повторение ситуации трехлетней давности, когда по всей стране останавливались предприятия и украинцы часами сидели в кромешной тьме из-за веерных отключений электроэнергии.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Отмена ЧП в энергетике и бонус - новый рост тарифов
    08:43 20.07.2017
    920Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Правительство готовит новое масштабное повышение цен на газ и тепло для населения. Однако, чтобы народ не возмущался, горькую пилюлю подсластили отменой ЧП в энергетике.
    Здание Укрэнерго. Архивное фото
    "Укрэнерго" подверглась второй за неделю хакерской атаке
    10:51 30.06.2017
    439Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Сообщается, что при сегодняшней атаке использовался компьютерный вирус, который отличается от использованного хакерами при атаке на Украину во вторник.
    Линии электропередачи
    Подписано соглашение о присоединении Украины к энергосистеме Европы
    01:30 29.06.2017
    353
    Документ подписала компания "Укрэнерго" во время Генеральной ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии в Брюсселе. Он содержит условия по модернизации украинской энергосистемы.
    Жители Донбасса. Архивеное фото
    В Донбассе восстановили электроснабжение сел, оставшихся без света
    18:08 25.04.2017
    170
    Как сообщил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, завершены работы по запитанию подстанции "Трехизбенка" с окрестными населенными пунктами, в 16.20 поставки восстановлены.
    Здание Укрэнерго. Архивное фото
    В "Укрэнерго" подтвердили остановку электроснабжения ЛНР
    08:54 25.04.2017
    374Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Как сообщил Всеволод Ковальчук, в ночь на вторник было прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемые территории Луганской области. Подробности он не уточнил.
    Здание Укрэнерго. Архивное фото
    "Укрэнерго": Киев не начал поставки антрацита из альтернативных источников
    22:04 19.03.2017
    1332Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Как сообщается, "Укрэнерго" гарантирует, что в ближайший месяц энергосистема Украины будет работать в стабильном режиме, но если к маю запасы антрацита не будут пополнены, могут возникнуть перебои в ее работе.
    Глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук
    Запасов антрацита на складах ТЭС хватит на 60 суток - "Укрэнерго"
    20:16 17.03.2017
    599Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По словам главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, антрацита на ТЭС хватит на 28-60 суток, этот период Украина может пройти без серьезных проблем в электроэнергетической системе.
    Здание Укрэнерго. Архивное фото
    В "Укрэнерго" сообщили о двойном сокращении потребления антрацита на ТЭС
    17:17 24.02.2017
    670Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Врио директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заверил, что запасы антрацитового угля позволяют говорить о прохождении осенне-зимнего периода до конца отопительного сезона без ограничения потребителей и без отключений.
    Электричество
    В "Укрэнерго" сообщили, когда граждане ощутят последствия ЧП в энергетике
    23:51 16.02.2017
    1021
    Глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук отметил, что как минимум до середины марта украинцы не ощутят последствий введения правительством чрезвычайных мер в энергетике.
    Глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук
    "Укрэнерго": в режиме ЧП в энергетике запасов угля хватит на 40 дней
    17:17 13.02.2017
    498Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    В "Укрэнерго" уточнили, что чрезвычайный режим в энергетике подразумевает работу всей энергосистемы на минимальном уровне загрузки тепловой генерации, которая потребляет дефицитный уголь антрацитовой группы.
    Разгрузка угля. Архивное фото
    ДТЭК заказал 120 тыс тонн угля в Польше и ЮАР для прохождения зимы
    05:54 09.09.2016
    339
    Исполняющий обязанности главы компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что ДТЭК уже заказала около 70 тысяч тонн газового угля из Польши и 50 тысяч тонн антрацитового угля из Южной Африки.
    Укрэнерго
    В "Укрэнерго" прокомментировали возможность закупок электроэнергии в РФ
    00:35 09.09.2016
    3275Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Как сообщили в "Укрэнерго", несмотря на то, что идет отставание по накоплению угля, и сейчас текущие склады ниже заполнены, чем были год или два назад, энергетики готовы лучше к рискам.
    Укрэнерго
    Украина пока не восстановит подачу света в Крым - "Укрэнерго"
    20:55 29.11.2015
    1126Энергоблокада: Крым без электричества
    Как сообщается, один из фазных проводов разобран на анкерной опоре и останется в таком состоянии до принятия окончательного решения. Все остальные работы будут завершены в полном объеме.
    Восстановление опор ЛЭП в Херсонской области на границе с Крымом
    Достигнута договоренность о ремонте ЛЭП в Херсонской области – "Укрэнерго"
    16:36 29.11.2015
    1065Энергоблокада: Крым без электричества
    Как сообщается, линейная бригада уже выдвигается на место. В течение нескольких часов закончится монтаж провода и будет снято базовое заземление. Вопрос относительно включения линии еще обсуждается.
    На месте взрыва опор ЛЭП в Херсонской области
    "Укрэнерго" обещает в среду частично восстановить электроснабжение Крыма
    01:37 25.11.2015
    797Энергоблокада: Крым без электричества
    Как рассказал временно исполняющий обязанности директора ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, в среду ремонтные бригады закончат восстановление опоры на линии "Каховка-Титан".
    Взорванные опоры ЛЭП в Херсонской области
    "Укрэнерго" во вторник утром планирует начать ремонт взорванных ЛЭП
    05:57 24.11.2015
    518Энергоблокада: Крым без электричества
    Как подчеркнул в.и.о. директора ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, речь идет лишь "о восстановлении способности линии, а не о восстановлении энергетического снабжения".
    Поврежденная взрывом электроопора в Херсонской области
    Участники блокады Крыма требуют от энергетиков перерезать линии снабжения Крыма
    16:59 23.11.2015
    1275Энергоблокада: Крым без электричества
    По словам врио генерального директора "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, ремонтников могут подпустить к месту подрыва ЛЭП, если они дадут обязательства прекратить энергоснабжение полуострова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги