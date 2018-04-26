В "Укравтодоре" сообщили, сколько выделено средств на ремонт дорог

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В 2018 году на ремонт дорог в Украине будет выделено 47 млрд грн, для восстановления около 4 тыс км автодорог, сообщается на сайте "Укравтодора".

"Только за полтора года в системе управления дорожной отраслью осуществлены фундаментальные изменения и внедрены европейские принципы. Одной из основных является Дорожный фонд, который обеспечит гарантированное финансирование украинских дорог. В этом году на ремонты и строительство дорог будет направлено около 47 млрд грн", — отмечается в сообщении со ссылкой на главу ведомства Славомира Новака.

В Укравтодоре подчеркнули, что еще одной важнейшей реформой в дорожной сфере является децентрализация.

"С этого года Укравтодор ответственный за ремонт и содержание дорог только государственного значения (46985 км). Средства для ремонта дорог местного значения (123000 км) передаются через Дорожный фонд на места — в областные государственные администрации. Это существенный финансовый ресурс — в этом году 11 млрд грн", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак не поддержал идею с отменой желтого сигнала светофора.