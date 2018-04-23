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    На видео попала драка украинца и россиянина на харьковской дороге

    (обновлено: )37311
    Два водителя устроили разборки прямо посреди дороги в Харькове. Конфликт между украинцем и россиянином произошел днем в воскресенье на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры.
    facebook.com/deponews

    Автомобили Hyundai Tucson с харьковской регистрацией и Mitsubishi Lancer с белгородской регистрацией (Россия) двигались параллельно в направлении центра Харькова со стороны Пятихаток, пишет местное издание "Депо.Харьков".

    "Перед светофором на перекрестке с улицей Академика Проскуры, где дорога сужается, Mitsubishi, за рулем которого была молодая женщина, попытался оттеснить Hyundai левее – на полосу встречного движения, однако водитель внедорожника остался в своей полосе", — сказано в сообщении.

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    По данным издания, на светофоре с заднего пассажирского сиденья российского автомобиля выскочил молодой человек и побежал к Hyundai. Между ними началась драка. Пассажиры Mitsubishi не пытались разнять сцепившихся мужчин, снимая происходившее на видео.

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