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    В Одессе произошла массовая драка, пострадал полицейский

    (обновлено: )31330
    Как сообщили в прокуратуре, возле скандального одесского недостроя конфликтовали представители застройщика и пайщики. В конфликт вмешалась охрана близлежащего кафе. В результате инцидента пострадал сотрудник полиции.
    Полиция Одессы. Архивное фото
    slovo.odessa.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Массовая драка произошла в четверг возле скандального одесского недостроя "Набережный квартал" на ул. Жаботинского, 3/1. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на прокуратуру.

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    Как уточнили в прокуратуре, конфликтовали представители застройщика и пайщики.

    В конфликт вмешалась охрана близлежащего кафе. В результате инцидента пострадал сотрудник полиции — его госпитализировали с ожогами глаз.

    В настоящее время задержаны шесть человек. Подробности уточняются.

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    Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка в троллейбусе. До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры — участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, — оставались внутри. Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Было перекрыто движение по улице Малая Житомирская.

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