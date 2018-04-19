В Одессе произошла массовая драка, пострадал полицейский

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Массовая драка произошла в четверг возле скандального одесского недостроя "Набережный квартал" на ул. Жаботинского, 3/1. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на прокуратуру.

Как уточнили в прокуратуре, конфликтовали представители застройщика и пайщики.

В конфликт вмешалась охрана близлежащего кафе. В результате инцидента пострадал сотрудник полиции — его госпитализировали с ожогами глаз.

В настоящее время задержаны шесть человек. Подробности уточняются.

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Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка в троллейбусе. До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры — участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, — оставались внутри. Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Было перекрыто движение по улице Малая Житомирская.