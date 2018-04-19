"Радикал" Линько сообщил подробности кровавой драки с Мельничуком

Нардеп от "Радикальной партии" Дмитрий Линько сообщил подробности драки с народным депутатом (группа "Воля народа") Сергеем Мельничуком.

Ранее сообщалось, что после прямого эфира на телеканале NewsOne подрались нардепы Мельничук и Линько, причем первый разбил второму нос.

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"Ну, а пока я домой — спать", — прокомментировал "радикал". Он также пообещал сделать все, чтобы его обидчик ответил по закону.

"Это просто больной на голову человек. Ничего страшного, пройдет. Главное, чтобы таких людей не было в Верховной Раде", — добавил депутат.

Еще во время ток-шоу парламентарии были близки к тому, чтобы начать драку. После эфира Мельничук ударил Линько возле сцены. Как только они вышли из студии — сразу же произошла драка.

Медики осмотрели избитого соратника Олега Ляшко на месте. После этого нардепы разошлись в отдельные комнаты, но несколько минут спустя Линько вновь рвался к Мельничуку, вероятно, чтобы дать сдачи.

Сергея Мельничука исключили из фракции "радикалов" 5 февраля 2015 года "за действия, дискредитирующие депутата".

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Напомним, ранее ГПУ инкриминировала Мельничуку создание в мае-сентябре 2014 года банды, которая нападала на предприятия, и организации с целью завладения имуществом.