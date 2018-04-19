наверх
19.04.201803:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Видео

    Драка нардепов. Появилось видео с окровавленным соратником Ляшко

    (обновлено: )27
    Еще во время ток-шоу парламентарии были близки к тому, чтобы начать драку, но их удалось разнять. После эфира Сергей Мельничук все-таки ударил Дмитрия Линько, сильно разбив тому нос.
    Канал на Youtube NEWSONE

    Внефракционный нардеп, экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук разбил нос депутату "Радикальной партии" Дмитрию Линько после эфира политического ток-шоу на телеканале NewsOne.

    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    В коллаже использован материал официальных сайтов политиков
    "Пленки Онищенко". Обнародована скандальная запись с участием Порошенко

    Еще во время ток-шоу парламентарии были близки к тому, чтобы начать драку. После эфира Мельничук ударил Линько возле сцены.

    Смотрите также: "Радикал" Линько сообщил подробности кровавой драки с Мельничуком

    Медики осмотрели избитого соратника Олега Ляшко на месте. После этого нардепы разошлись в отдельные комнаты, но несколько минут спустя Линько вновь рвался к Мельничуку, вероятно, чтобы дать сдачи.

    Сергея Мельничука исключили из фракции "радикалов" 5 февраля 2015 года "за действия, дискредитирующие депутата".

    Напомним, ранее ГПУ инкриминировала Мельничуку создание в мае-сентябре 2014 года банды, которая нападала на предприятия, и организации с целью завладения имуществом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии