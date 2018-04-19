Драка нардепов. Появилось видео с окровавленным соратником Ляшко

Внефракционный нардеп, экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук разбил нос депутату "Радикальной партии" Дмитрию Линько после эфира политического ток-шоу на телеканале NewsOne.

Еще во время ток-шоу парламентарии были близки к тому, чтобы начать драку. После эфира Мельничук ударил Линько возле сцены.

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Медики осмотрели избитого соратника Олега Ляшко на месте. После этого нардепы разошлись в отдельные комнаты, но несколько минут спустя Линько вновь рвался к Мельничуку, вероятно, чтобы дать сдачи.

Сергея Мельничука исключили из фракции "радикалов" 5 февраля 2015 года "за действия, дискредитирующие депутата".

Напомним, ранее ГПУ инкриминировала Мельничуку создание в мае-сентябре 2014 года банды, которая нападала на предприятия, и организации с целью завладения имуществом.