Нардепы-драчуны. Мельничук из "Айдара" разбил нос соратнику Ляшко

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Внефракционный нардеп, экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук разбил нос депутату "Радикальной партии" Дмитрию Линько после эфира политического ток-шоу на телеканале NewsOne.

NewsOne Нардеп Дмитрий Линько с разбитым носом

Конфликт якобы начался из-за упоминания об исключении Мельничука из фракции "Радикальной партии". Во время эфира нардепы неоднократно вступали в дискуссию по самым разным вопросам.

NewsOne Кровь нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько

Сергея Мельничука исключили из фракции "радикалов" 5 февраля 2015 года "за действия, дискредитирующие депутата".

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Напомним, ранее ГПУ инкриминировала Мельничуку создание в мае-сентябре 2014 года банды, которая нападала на предприятия, и организации с целью завладения имуществом.