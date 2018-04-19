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    Политика

    Нардепы-драчуны. Мельничук из "Айдара" разбил нос соратнику Ляшко

    (обновлено: )9420
    Во время прямого эфира нардепы часто спорили, в том числе и об исключении Сергея Мельничука из состава парламентской фракции "Радикальной партии".
    Нардеп Дмитрий Линько с разбитым носом
    NewsOne

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Внефракционный нардеп, экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук разбил нос депутату "Радикальной партии" Дмитрию Линько после эфира политического ток-шоу на телеканале NewsOne.

    NewsOne
    Нардеп Дмитрий Линько с разбитым носом

    Конфликт якобы начался из-за упоминания об исключении Мельничука из фракции "Радикальной партии". Во время эфира нардепы неоднократно вступали в дискуссию по самым разным вопросам. 

    NewsOne
    Кровь нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько

    Сергея Мельничука исключили из фракции "радикалов" 5 февраля 2015 года "за действия, дискредитирующие депутата".

    Смотрите также: Комбат "Айдара" Мельничук ударил бойца батальона после телеэфира

    Напомним, ранее ГПУ инкриминировала Мельничуку создание в мае-сентябре 2014 года банды, которая нападала на предприятия, и организации с целью завладения имуществом. 

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