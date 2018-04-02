Из-за "поправок Лозового" в морге Херсона не хватает мест для трупов

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В херсонском морге при областном бюро судебно-медицинской экспертизы не хватает мест для тел покойников. По состоянию на понедельник, 2 апреля там находится 33 тела при том, что морг рассчитан на хранение 30 тел.

"Причем 18 из них – люди, умершие естественной смертью, чьи похороны необоснованно затягиваются из-за волокиты с выдачей судебных постановлений на экспертизу", — сообщает интернет-издание "Херсонцы".

Напомним, Верховная Рада по инициативе депутата Андрея Лозового внесла правки, регулирующие правила проведения судебно-медицинских экспертиз. Ранее для этого было достаточно постановления следователя, а теперь разрешение на экспертизу выдает исключительно суд.

Кроме того, судебное постановление необходимо и для экспертизы жертв изнасилования, получивших телесные повреждения в драке, при ограблениях, разбойных нападениях и ДТП.