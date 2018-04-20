Мельничук о драке с Линько: я ж не какая-то баба, чтобы меня оскорбляли

Если бы нардеп от "Радикальной партии" Дмитрий Линько не оскорблял бы людей, то не и получил бы в нос, ведь именно "радикалы" публично говорят одно, а тайком делают другое, не выполняя своих предвыборных обещаний, заявил народный депутат (группа "Воля народа") Сергей Мильничук.

На днях в студии одного из украинских телеканалов между Мельничук и Линько произошел конфликт, который после словесной перепалки перерос в "силовое противостояние. В итоге у нардепа-"радикала" был сильно разбит нос.

"Между мной и Дмитрием Линько была словесная перепалка в эфире одного из украинских телеканалов. Я старался, сдерживался, ведь он меня обзывал. Когда программа закончилась, мы вышли в коридор, и он снова меня обозвал, за что по-мужски получил в нос", — сказал Мельничук в комментарии телеканалу ZIK.

Скандальный нардеп также прокомментировал и обвинения в том, что он напал на визави сзади.

"Видимо, у радикалов "задница" на одном месте. Ибо так они (радикалы, — Ред.) и к народу стоят, задом. Я поддерживаю то, чтобы вся украинская общественность знала об этом случае. Пусть Линько подает в суд. Потому что каждый украинец, который хочет Петру Порошенко дать подзатыльник, хочет дать хорошего пинка и "радикалам"", — заявил он.

Также Мельничук, позволив себе сексистский выпад, отметил, что не извинялся Линько и не собирается этого делать.

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"Конечно, я не раскаиваюсь, поэтому после инцидента не говорил с Лнько. Я ж не какая-то баба, чтобы меня оскорбляли, а я это терпел… Более того, мне до двух часов ночи звонили и говорили, какой же я молодец, что так поступил. Но это не зрелище. Просто такие люди — "мразь", я по-другому не могу их назвать. Именно поэтому народ этому аплодирует", — отметил он.

По мнению нардепа, именно "радикалы" являются "верхушкой цинизма", потому что они публично говорят одно, а тайком делают другое, не выполняя своих предвыборных обещаний.

Сергея Мельничука исключили из фракции "радикалов" 5 февраля 2015 года "за действия, дискредитирующие депутата".

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Напомним, ранее ГПУ инкриминировала Мельничуку создание в мае-сентябре 2014 года банды, которая нападала на предприятия, и организации с целью завладения имуществом.