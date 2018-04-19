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    "Укравтодор" откажется от ямочного ремонта в ближайшие годы

    (обновлено: )9511
    Руководитель "Укравтодора" намерен в течение пяти лет потратить на строительство и капитальный ремонт дорог 300 миллиардов гривен. По его словам, от ямочного ремонта придется отказаться.
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    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Государственное агентство автомобильный дорог планирует в ближайшие годы отказаться от проведения ямочного ремонта, заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак в своем выступлении на бизнес-форуме в Киеве.

    Пл его словам, с 2020 года "Укравтодор" будет заниматься только строительством и капитальным ремонтом дорог. "Это стратегическое направление "Укравтодора", — заявил Новак.

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    Он анонсировал, что в течение 5 лет "Укравтодор" направит на ремонт и содержание дорог 300 млрд грн. В частности, в 2018 году — 33,5 млрд, в 2019 году — 45 млрд грн.

    Ранне Новак жаловался, что в Украине с 2005 года почти не проводился ремонт дорог.

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