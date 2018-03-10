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    Дом профсоюзов в Киеве

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Реконструкция Дома профсоюзов в Киеве
    Реконструкция Дома профсоюзов в Киеве 
    20:55 21.05.2017
    443
    В Киеве проходит реконструкция Дома профсоюзов, который сгорел в феврале 2014 года во время массовых акций протеста в столице. Он использовался активистами как штаб Национального сопротивления.
    Столкновения в Доме профсоюзов: комментарии сторон
    Столкновения в Доме профсоюзов: комментарии сторон 
    22:07 02.04.2017
    1470
    Правоохранители проводят следственные действия в Доме профсоюзов по адресу ул. Крещатик, 16 в Киеве. Правоохранители пытались зайти в помещение с директором Ассоциации профсоюзов, но не смогли этого сделать.
    Ситуация около Дома профсоюзов в Киеве
    Конфликт в Доме профсоюзов в Киеве: кадры с места инцидента 
    20:29 02.04.2017
    1519
    Правоохранители проводят следственные действия в Доме профсоюзов. Они пытались зайти в помещение с директором Ассоциации профсоюзов, но не смогли этого сделать.
    Ситуация около Дома профсоюзов в Киеве
    СБУ заблокировала ветеранов АТО в Доме профсоюзов - СМИ
    18:52 02.04.2017
    4337
    Как отметил народный депутат Украины от "Самопомощи" Семен Семенченко, неизвестные избили находившихся в Доме профсоюзов людей, в ход шли дубинки и слезоточивый газ.
    Дом профсоюзов
    В Доме профсоюзов в Киеве идут следственные действия - СМИ
    17:07 02.04.2017
    742
    Согласно информации, правоохранители пытались зайти в помещение с директором Ассоциации профсоюзов, но не смогли этого сделать. Они столкнулись с сопротивлением неизвестных людей.
    Дом профсоюзов в Киеве с высоты полета
    Дом профсоюзов в Киеве с высоты птичьего полета 
    17:14 24.03.2017
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    В Киеве на Майдане Незалежности сняли ткань с Дома профсоюзов, которая закрывала сгоревшую стену. По информации СМИ, начались ремонтные работы фасада здания.
    Дом профсоюзов
    На Майдане Незалежности сняли ткань с Дома профсоюзов 
    16:29 24.03.2017
    474Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    По информации журналиста Сергея Дворниченко, с Дома Профсоюзов в Киеве сняли ткань, которая закрывала последствия пожара. Ремонтные работы в разгаре.
    Одесса. В Доме профсоюзов
    Экспертов из ЕС привлекут к расследованию одесской трагедии
    14:43 22.09.2016
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    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в пятницу, 22 сентября, он проведет встречу с представителями ООН, которые обещают привлечь европейских экспертов к совместной экспертизе по одесской трагедии.
    В горевшем Доме профсоюзов в Киеве открылось кафе Каратель
    В горевшем Доме профсоюзов в Киеве открылось кафе "Каратель"
    12:08 04.04.2016
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    Новое заведение, которое открылось в здании Дома профсоюзов, где во время Евромайдана в результате сильного пожара погибли люди,уже подверглось критике.
    Горящий Дом профсоюзов во время Евромайдана. Архивное фото
    Ремонт сгоревшего Дома профсоюзов в Киеве завершат в 2016 г
    13:02 28.11.2015
    306Украина - буревестник революций. Годовщины
    Согласно информации, во время реконструкции и восстановления Дома профсоюзов никаких надстроек или архитектурных изменений в фасаде здания осуществляться не будет.
    С кафе L'Kafa Cafe в Доме профсоюзов в Киеве на Крещатике демонтировали вывеску
    Со скандального кафе в Доме профсоюзов в Киеве сняли вывеску
    09:16 13.11.2015
    224
    Как сообщает maidanpresscenter.com.ua, у заведения L'Kafa Cafe в Доме профсоюзов в Киеве нет разрешения на размещение внешней рекламы, а именно вывески, которую уже ночью демонтировали.
    Кафе в Доме профсоюзов в Киеве
    В сгоревшем во время Евромайдана Доме профсоюзов в Киеве открыли кафе
    04:27 11.11.2015
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    Как рассказал бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, проект реконструкции Дома профсоюзов, расположенного в центре Киева, до сих пор не утвержден.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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