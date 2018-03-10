Правоохранители проводят следственные действия в Доме профсоюзов по адресу ул. Крещатик, 16 в Киеве. Правоохранители пытались зайти в помещение с директором Ассоциации профсоюзов, но не смогли этого сделать.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в пятницу, 22 сентября, он проведет встречу с представителями ООН, которые обещают привлечь европейских экспертов к совместной экспертизе по одесской трагедии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".