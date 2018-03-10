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    Т-84 (Оплот)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    В Генштабе ВСУ сообщили о проблемах с поставками танков "Оплот"
    19:05 23.02.2018
    1390
    По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.
    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    В Минобороны назвали приоритеты ВСУ в закупке военной техники
    16:58 07.02.2018
    310Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    По словам министра обороны Степана Полторака, приоритетным для ВСУ является закупка противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы, а также технической разведки, беспилотных летательных аппаратов.
    Порошенко на Львовском бронетанковом заводе
    Эксперт усомнился в словах Порошенко по поводу производства новых танков
    00:30 16.07.2017
    1833
    На складах Минобороны есть определенный резерв российских танков, модернизацией которых и занимается Львовский бронетанковый завод. Об этом в эфире "ГС" рассказал военный эксперт Игорь Левченко.
    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    Источник: таиландские военные принимают в Харькове партию танков "Оплот"
    10:05 18.01.2017
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    Источник в минобороны Таиланда сообщил РИА Новости, что в настоящее время в Харькове находится делегация, которая ведет приемку пяти танков. Специалисты также осматривают танки, которые должны быть поставлены позже по тому же контракту.
    Танк Т-84У Оплот
    Украина намерена поставить 49 танков "Оплот" в Таиланд до осени
    05:21 16.01.2017
    865Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По условиям контракта, Украина должна поставить Таиланду 49 танков "Оплот". Работа таиландской делегации по приему новой партии БМ "Оплот" начнется в понедельник, 16 января.
    Бригадные учения ВСУ
    Армия выросла, денег на ее перевооружение нет - эксперт
    07:42 18.05.2016
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    Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец заявил, что в 2016 году на выполнение гособоронзаказа в бюджет заложено порядка 6-7 миллиардов гривен. Однако на деле выделили лишь половину этой суммы.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    В Генштабе ВСУ сообщили о проблемах с поставками танков "Оплот"
    19:05 23.02.2018
    1390
    По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.
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