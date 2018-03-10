По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.
По словам министра обороны Степана Полторака, приоритетным для ВСУ является закупка противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы, а также технической разведки, беспилотных летательных аппаратов.
Источник в минобороны Таиланда сообщил РИА Новости, что в настоящее время в Харькове находится делегация, которая ведет приемку пяти танков. Специалисты также осматривают танки, которые должны быть поставлены позже по тому же контракту.
Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец заявил, что в 2016 году на выполнение гособоронзаказа в бюджет заложено порядка 6-7 миллиардов гривен. Однако на деле выделили лишь половину этой суммы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.