Глава "Укроборонпрома" опроверг сообщения об отставке

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов не намерен уходить в отставку. Об этом он сообщил Liga.net.

Романов опроверг информацию ряда СМИ о своей отставке и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

Позже ряд СМИ сообщили, что руководитель "Укроборонпрома" написал заявление на увольнение.