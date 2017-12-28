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    Экономика

    Глава "Укроборонпрома" опроверг сообщения об отставке

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    Роман Романов опроверг информацию ряда СМИ о своей отставке и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    УНИАН

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов не намерен уходить в отставку. Об этом он сообщил Liga.net.

    Романов опроверг информацию ряда СМИ о своей отставке и заявил, что продолжит исполнять свои обязанности.

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    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.

    Позже ряд СМИ сообщили, что руководитель "Укроборонпрома" написал заявление на увольнение.

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