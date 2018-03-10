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    Игорь Павловский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Заместитель министра обороны Игорь Павловский, которого подозревают в растрате 149 млн грн бюджетных средств, и судья Владлена Лазаренко во время заседания Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения Павловскому.
    Замминистра обороны Павловский освобожден из-под ареста
    15:35 09.11.2017
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    Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов заместителя министра обороны Игоря Павловский.
    Взятка. Архивное фото
    Коррупционный скандал: как "Трейд Коммодити" стала фаворитом тендеров
    17:05 13.10.2017
    1081Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Глава "Трейд Коммодити", которая обеспечивает более половины поставок топлива Минобороны и "Укрзализныци", ездит на маршрутке, а офис фирмы журналисты нашли в обычной "хрущевке".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: врагов режима власть "закрывает", а своих – покрывает
    16:57 13.10.2017
    346Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Сегодняшних врагов режима и властей фактически содержат под стражей, определяют меры пресечения в сотни миллионов, а "своим людям" спускают домашним арестом, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    Скандал в МО. Соцсети о разнице между отрубанием рук и маникюром
    14:13 13.10.2017
    1222Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В коррупционном сандале с закупками Минобороны наметился весьма стремительный прогресс: суд уже избрал меру пресечения задержанным чиновникам. Однако все ли украинцы довольны решением судей? Что пишут об этом в соцсетях?
    Заместитель министра обороны Игорь Павловский, которого подозревают в растрате 149 млн грн бюджетных средств, и судья Владлена Лазаренко во время заседания Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения Павловскому.
    Тренд дня. Преступление и наказание: "врагам" - миллионные залоги, "своим" - домашний арест
    12:33 13.10.2017
    754Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Политические эксперты и аналитики в пятницу обсуждают решение суда отпустить под домашний арест заместителя Минобороны Игоря Павловского, который подозревается в масштабной коррупции.
    Военные учения. Архивное фото
    Минобороны: ВСУ готовы к введению военного положения
    12:39 27.04.2017
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    В Минобороны сообщили, что за последние три года практически вся структура перевода вооруженных сил на функционирование в режиме военного положения отработана.
    ВМС Украины
    Украина возобновит строительство военных кораблей "Корвет" - СМИ
    21:37 02.02.2017
    1193Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам заместителя министра обороны Игоря Павловского, уже есть четыре компании, которые хотят строить корвет. В 2017 году госфинансирование программы "Корвет" должно составить более 1 миллиарда гривен.
    Глава Укроборонпрома Роман Романов возле броневика Дозор во Львове
    "Укроборонпром" против Минобороны: кто кого?
    09:31 30.11.2015
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    Конец прошлой недели ознаменовался выходом в прямой эфир внутренних конфликтов между Государственным концерном "Укроборонпром" и министерством обороны Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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