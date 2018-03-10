В коррупционном сандале с закупками Минобороны наметился весьма стремительный прогресс: суд уже избрал меру пресечения задержанным чиновникам. Однако все ли украинцы довольны решением судей? Что пишут об этом в соцсетях?
По словам заместителя министра обороны Игоря Павловского, уже есть четыре компании, которые хотят строить корвет. В 2017 году госфинансирование программы "Корвет" должно составить более 1 миллиарда гривен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".