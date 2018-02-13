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    Экономика

    Увольнение главы "Укроборонпрома" назвали итогом разборок внутри власти

    (обновлено: )18710
    По словам Руслана Бортника, увольнение Романа Романова было требованием Владимира Гройсмана - он стал "жертвой разборок внутри власти и стал "крайним" в этих разборках между тремя группами влияния".
    Руководитель Укроборонпрома Роман Романов. Архивное фото
    facebook.com/pg/ukroboronprom

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что увольнение главы государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова стало результатом борьбы за власть между различными политическими группами влияния в Украине.

    Олег Жданов. Архивное фото
    Голос Столицы
    Эксперт: "Укроборонпром" - сплошное кумовство

    Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романова с должности гендиректора "Укроборонпрома". Как заявлял премьер Владимир Гройсман, одной из причин для отставки Романова послужила ситуация с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

    "Это увольнение было требованием Гройсмана. Похоже, что Романов стал жертвой разборок внутри власти и стал "крайним" в этих разборках между тремя группами влияния – президентом Украины, партией "Народный фронт", которая имеет интерес в сфере военно-промышленного комплекса, и группой Гройсмана", — сказал Бортник РИА новости во вторник.

    Политолог также допустил, что увольнение Романова означает начало нового кадрового передела внутри правительства и центральных органов исполнительной власти. "Смена руководства "Укроборонпрома", безусловно, повлияет на выполнение оборонзаказа страны, но как — пока сказать сложно", — добавил политолог.

    Романов был назначен Порошенко на должность главы "Укроборонпрома" летом 2014 года.

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