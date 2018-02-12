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    Политика

    Порошенко уволил Романова с должности главы "Укроборонпрома"

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    Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов в понедельник сообщил, что подал заявление об отставке и выразил надежду, что президент удовлетворит его.
    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора ГП "Укроборонпром". Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

    Олег Жданов. Архивное фото
    Голос Столицы
    Эксперт: "Укроборонпром" - сплошное кумовство

    "Освободить РОМАНОВА Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", — говорится в указе президента №26 / 2018.

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    Ранее генеральный директор ГП "Укроборонпром" Роман Романов сообщил, что подал заявление об отставке и выразил надежду, что президент удовлетворит его. 

    Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман инициировал отставку Романова из-за задолженности по выплате заработной платы сотрудникам "Укроборонпрома". На предприятии заявили, что задолженность по заработной плате на "Николаевском судостроительном заводе" образовалась из-за того, что завод три года не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера "Украина". В отношении "Укроборонпрома" и его дочерних предприятий было открыто несколько уголовных производств. 

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    "Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.

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