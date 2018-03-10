Конец ноября в Украине ознаменовался новыми оружейными скандалами, пишет Диана Михайлова, напоминая, что истоки многомиллионных состояний высших чиовников в украинской власти корнями уходят в уголовные дела времен СССР.
Прокуратура Украины продолжает юридическую процедуру, связанную с подозрениями в отношении лидеров ополчения "ДНР". Теперь любой работник правохранительных органов может задержать Гиркина и Безлера, если ему представится такая возможность.
По словам Безлера, 14 человек сейчас находятся в плену, в частности, "два десантника 25-ой Новомосковской бригады, шесть человек - 72-ой отдельной механизированной и три спецназовца-кировоградца с командиром группы".
Ранее МВД сообщало, что здание было отбито милиционерами. Премьер "ДНР" Бородай утверждает, что это ополченцы освободили здание от людей полевого командира Игоря Безлера, взявших милиционеров в заложники.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".