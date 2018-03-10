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    Игорь Безлер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Артур Герасимов
    Геращенко подтвердила, что ополченец Безлер работал у главы БПП Герасимова
    02:50 04.04.2017
    592
    По словам первого вице-спикера Верховной Рады, в Артур Герасимов до конфликта в Донбассе руководил консалтинговой фирмой, на которой и работал обвиняемый в терроризме ополченец Игорь Безлер.
    Прокурор Крыма Наталья Поклонская
    Под санкции США попали Поклонская, Царев и Безлер
    00:03 20.12.2014
    1846
    Под санкции США попали прокурор Крыма Наталья Поклонская, экс-депутат Олег Царев, глава "ДНР" Александр Захарченко и российский байкер Александр Залдостанов ("Хирург").
    Танки войск обороны Украины. Архивное фото
    "Укроборонпром", Порошенко и Безлер - новых скандалов прибыло
    09:46 01.12.2014
    20032
    Конец ноября в Украине ознаменовался новыми оружейными скандалами, пишет Диана Михайлова, напоминая, что истоки многомиллионных состояний высших чиовников в украинской власти корнями уходят в уголовные дела времен СССР.
    Игорь Стрелков. Архивное фото.
    Суд разрешил задержать Гиркина и Безлера
    12:20 20.11.2014
    294Донбасс - зона войны
    Прокуратура Украины продолжает юридическую процедуру, связанную с подозрениями в отношении лидеров ополчения "ДНР". Теперь любой работник правохранительных органов может задержать Гиркина и Безлера, если ему представится такая возможность.
    Ситуация на Донбассе. Архивное фото
    Рожденные войной и кровью новые элиты Донбасса
    12:32 13.11.2014
    3615Донбасс - зона войны
    Корреспондент РИА Новости Украина решил разобраться, по каким правилам в "ДНР" и "ЛНР" идет политический процесс, и чего стоит ждать от новых руководителей региона.
    Игорь Безлер
    СНБО опровергает информацию о гибели Безлера
    18:28 21.07.2014
    532АТО на Юго-Востоке.
    "У нас официальной информации о смерти этого человека нет", - сказал Лысенко на брифинге в понедельник.
    Военнослужащие. Архивное фото
    Комендант Горловки: в "ДНР" готовы обменять 14 пленных на своих людей
    09:21 16.07.2014
    631АТО на Юго-Востоке.
    По словам Безлера, 14 человек сейчас находятся в плену, в частности, "два десантника 25-ой Новомосковской бригады, шесть человек - 72-ой отдельной механизированной и три спецназовца-кировоградца с командиром группы".
    Александр Бородай у Донецкого ГУМВД
    Ополченцы сообщают, что освободили здание УВД в Донецке
    18:59 01.07.2014
    4944АТО на Юго-Востоке.
    Ранее МВД сообщало, что здание было отбито милиционерами. Премьер "ДНР" Бородай утверждает, что это ополченцы освободили здание от людей полевого командира Игоря Безлера, взявших милиционеров в заложники.
    СБУ задержала в Киеве диверсанта. Скриншот с видео
    СБУ задержала в Киеве помощника одного из лидеров "ДНР"
    10:14 17.06.2014
    1076Спецоперация на востоке Украины
    По данным СБУ, задержанный "гражданин Д. - это сообщник Игоря Безлера ("Бес") является жителем Доннетчины" и прибыл в Киев "с целью дестабилизировать ситуацию в столице".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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