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    Антон Пашинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Савченко устроила допрос главе Укроборонпрома по сыну Пашинского
    Савченко устроила "допрос" главе "Укроборонпрома" по сыну Пашинского 
    16:50 23.11.2016
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    Председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский назвал вопросы Надежды Савченко, которые также касались госзакупок, "провокацией".
    Петр Порошенко и Юлия Марушевская в Одессе. Архивное фото
    А вы не любите молоденьких? Недоросли украинской политики
    16:36 11.11.2016
    12031Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    В последнее время в Украине стало своеобразным трендом назначать молодежь на высокие государственные должности. РИА Новости Украина вспоминает истории карьерного взлета самых молодых чиновников.
    Сергей Пашинский
    Сергей Пашинский, Антон Пашинский и семейные традиции
    15:03 07.09.2015
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    Имя Сергея Пашинского уже давно вошло в разные "истории" Украины. В основном они касались государственных бюджетных средств, государственных активов, неафишируемых парламентских договоренностей и связанных с ними скандалов.
    Сергей Пашинский
    Политики продолжают устраивать своих детей на "хлебные" места. Пашинский
    15:07 06.03.2015
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    24-летний Антон Пашинский, сын нардепа Сергея Пашинского, главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, занялся продажей украинской техники на экспорт и закупкой недостающей за рубежом. Теперь за вооружение армии можно не беспокоиться.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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