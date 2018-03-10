Имя Сергея Пашинского уже давно вошло в разные "истории" Украины. В основном они касались государственных бюджетных средств, государственных активов, неафишируемых парламентских договоренностей и связанных с ними скандалов.
24-летний Антон Пашинский, сын нардепа Сергея Пашинского, главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, занялся продажей украинской техники на экспорт и закупкой недостающей за рубежом. Теперь за вооружение армии можно не беспокоиться.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.