Эксперт: "Укроборонпром" - сплошное кумовство

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Правительство предложило президенту уволить главу "Укроборонпрома" Романа Романова. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Напомним, в декабре прошлого года правительство поручило руководителю "Укроборонпрома" погасить задолженность по зарплате в Николаевском судостроительном заводе. Однако этого не произошло.

Уволит ли президент Романова, и какие есть претензии к главе "Укроборонпрома", рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Насколько претензии Кабмина к Романову обоснованы?

— Персонально к Роману Романову я не знаю, насколько обоснованные претензии, но то, что "Укроборонпром" постоянно трясет от коррупционных скандалов и судебных разбирательств, и расследований даже НАБУ, то это мы наблюдаем четвертый год подряд.

Сам Романов говорит, что причиной задолженности по зарплатам на Николаевском судостроительном заводе стало отсутствие заказов больше десяти лет и отлучение ресурсов на финансирование крейсера. Это объяснения оправдывает ситуацию?

— Нет, абсолютно. Это наоборот говорит о том, что Роман Романов расписывается в собственной недееспособности. Почему? Потому что он как глава "Укроборонпрома", а это государственное предприятие, обязан был, составляя бюджет на следующий год и перспективные планы, учесть, какие предприятия будут дотационными, а какие предприятия будут приносить прибыль. Это, будем говорить так, элементарные вещи финансового планирования на перспективу. Поэтому если он так заявляет, он просто расписывается в собственной беспомощности. Его надо оттуда убирать как можно быстрее.

Какие еще есть претензии к Романову, кроме долгов по зарплатам?

— Я не знаю, какие лично. Скажу так, что от главы "Укроборонпрома" зависит политика внутри самого "Укроборонпрома". Глава формирует команду, глава определяет главные направления движения, куда он идет. И если "Укроборонпром" под руководством Романа Романова не стал прибыльным предприятием, а до сих пор имеет такие огромные проблемы, то можно сделать выводы, что он не справляется с этой должностью.

В сегодняшних условиях, насколько реально другому главе "Укроборонпрома" справится с задачами, которые перед ним стоят?

— Это очень сложная должность. Почему? Потому что сам "Укроборонпром" представляет собой очень сложное предприятие. Фактически государство, создав "Укроборонпром", ввело монополию на производство военно-технического имущества и самого вооружения. Тут самое время государству обратить внимание на "Укроборонпром" и подумать, может быть, нужно создать внутренний рынок вооружений, демонополизировать этот рынок и тогда и сама схема управления "Укроборонпромом" станет намного проще.

Почему, по вашему мнению, Романов не написал заявление на увольнение, как ему советовал Гройсман?

— Трудно сказать. У нас же назначают не по профессионализму, у нас же назначают по кумовству и личной преданности, прерогатива "Укроборонпрома" — президентская и президент его туда назначал своим указом. И президент его будет освобождать, если примет такое решение. На сегодня говорить, что будет кто-то лучше или хуже очень трудно, потому что как скажет глава государства, так и будет. И особо никого не волнует, только результаты нас потом волнуют. Мы говорим, что они не совсем хорошие и нас не удовлетворяют, а когда назначаем, мы не проводим ни конкурсный отбор, не проверяем уровень профессионализма этих менеджеров и т.д. Поэтому на сегодня сказать, кто кого удовлетворяет или не удовлетворяет практически в нашей стране это невозможно.

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Гройсман заявил, что после принятия решения президентом, правительство намерено обратиться в набсовет "Укроборонпрома" насчет главы концерна. Как вы думаете, что сможет возглавить "Укроборонпром"?

— Тут фамилий может быть десяток, если не больше, и желающих, и кандидатов, и т.д. Вопрос опять же, насколько это будет открытый конкурс, насколько будут допущены кандидаты к этому конкурсу. Поэтому тут вопрос еще персонально к управленческим способностям человека, который займет этот пост. Это вопрос самой системы построения "Укроборонпрома". Она старая и громоздкая, и наверняка нуждается в реформировании. Все сводится к одному человеку – президенту Украины, если президент даст карт-бланш новому главе "Укроборонпрома", если такой будет назначен, и позволит эту систему реформировать, сделать прозрачной, понятной и более управляемой, тогда я надеюсь, мы получим положительный результат и "Укроборонпром" начнет наконец-то приносить нам прибыль. Кстати, вопрос той же прибыли – огромнейший, потому что у нас экспорт вооружения фактически не уменьшился на сегодня и все равно мы говорим, что денег не хватает на "Укроборонпром".

Как вообще на оборонно-промышленную сферу может повлиять смена руководства?

— Все зависит от результатов. Если политика продолжится та, которая есть сегодня, то никак. Это только отрицательно сказывается, потому что мы не можем на сегодня обеспечить потребности даже собственных вооруженных сил. У нас большой пробел, допустим, тех же противотанковых ракетных комплексов, которые мы можем выпускать самостоятельно, у нас пробел в управляемых боеприпасах для артиллерии и активных систем большого калибра дальнобойных, у нас проблемы с ракетами. То есть фронт работ для "Укроборонпрома" на сегодня широчайший.

Какие еще шаги должен сделать новый глава "Укроборонпрома"?

— Судя по той структуре, которая есть, я сторонник того, чтобы "Укроборонпром" ликвидировать именно как государственный концерн.

А как же прибыль?

— Во-первых, надо ликвидировать саму систему управления "Укроборонпром", расформировать. Дальше. Надо определить рентабельность и целесообразность наличия предприятий. Там более 160 предприятий — 85 тысяч человек на сегодня на них заняты. Определите, какие предприятия нужны, какие надо ликвидировать или приватизировать. А все, что останется в государственном секторе, пожалуйста, на госрасчет, ставьте руководителей и создавайте внутренний рынок вооружений, ставьте в равные условия с частными фирмами, которые готовы производить вооружения, у нас такие есть в стране и уже не одна и, пожалуйста, делайте оборонзаказ, устраивайте тендер, проводите и распределяйте этот госзаказ, получайте прибыль. Вы получите прибыль либо прямую от государственного предприятия, либо прибыль в виде налогов от коммерческого предприятия.

Ранее Олег Жданов заявлял, что новый глава "Укроборнпрома" не поменяет там ничего.

А руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что коррупция в "Укроборонпроме" контролируется президентом Украины.