Глава "Укроборонпрома" заявил об отставке

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил о решении уйти в отставку.

"Я принял решение покинуть свой пост руководителя ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", — говорится в его заявлении, обнародованном в понедельник, 12 февраля, на сайте концерна.

По его словам, все годы работы в "Укроборонпроме" СМИ напоминали ему, что он "пришел в госконцерн из бизнеса".

"Это правда. И я считаю, что в жизни каждого мужчины должен быть период, который он обязан отдать служению своей стране. И эти 3,5 года были моим служением", — добавил Романов.

Читайте также: Эксперт: "Укроборонпром" — сплошное кумовство

В прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода. Позже ряд СМИ сообщили, что руководитель "Укроборонпрома" написал заявление на увольнение, однако сам Романов в конце декабря опроверг эту информацию.