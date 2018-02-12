наверх
12.02.201823:54
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Глава "Укроборонпрома" заявил об отставке

    (обновлено: )59301
    Роман Романов сообщил, что принял решение покинуть пост руководителя "Укроборонпрома". Его заявление обнародовано на сайте государственного концерна в понедельник.
    Руководитель Укроборонпрома Роман Романов. Архивное фото
    facebook.com/pg/ukroboronprom

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов заявил о решении уйти в отставку. 

    Роман Романов. Руководитель Укроборонпрома
    УНИАН
    Роман Романа Романова с деньгами "Укроборонпрома" завершен

    "Я принял решение покинуть свой пост руководителя ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", — говорится в его заявлении, обнародованном в понедельник, 12 февраля, на сайте концерна.

    По его словам, все годы работы в "Укроборонпроме" СМИ напоминали ему, что он "пришел в госконцерн из бизнеса".

    "Это правда. И я считаю, что в жизни каждого мужчины должен быть период, который он обязан отдать служению своей стране. И эти 3,5 года были моим служением", — добавил Романов.

    Читайте также: Эксперт: "Укроборонпром" — сплошное кумовство

    В прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен инициировать отставку Романова из-за непогашения задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода. Позже ряд СМИ сообщили, что руководитель "Укроборонпрома" написал заявление на увольнение, однако сам Романов в конце декабря опроверг эту информацию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ