По информации полиции Черкасской области, автомобиль пропавшей женщины-таксиста был обнаружен, но ее там не оказалось. Правоохранители обратились к жителям с просьбой сообщить информацию о месте пребывания женщины.
По словам замминистра внутренних дел Анастасии Деевой, целью МВД является "налаживание взаимодействия с семьями пропавших без вести, выяснение их потребностей и при наличии ресурсов и законодательства должным образом удовлетворение этих потребностей".
Согласно информации, между поселками Бобровое и Боровское на обочине дороги был обнаружен брошенный автомобиль с открытыми дверцами. На этом автомобиле ехали три человека. Мужчины были одеты в камуфлированную одежду.
По словам главы Красного Креста в Эквадоре Хуана Куэва, пропали без вести как местные жители, так и иностранцы. Большинство из них пропали в провинциях Манаби и Эсмеральдас, по которым пришелся удар стихии.
Как сообщила журналистам начальник отдела комиссии по делам военнопленных МО ДНР Лилия Радионова, "МККК пытается донести украинской стороне, в каком направлении надо двигаться, чтобы нас смогли услышать".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".