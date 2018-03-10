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    пропавшие без вести

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Полиция Черкасс разыскивает пропавшую женщину-таксиста
    Женщина-таксист пропала в Черкассах
    14:00 10.01.2018
    425Криминальные войны в Украине
    По информации полиции Черкасской области, автомобиль пропавшей женщины-таксиста был обнаружен, но ее там не оказалось. Правоохранители обратились к жителям с просьбой сообщить информацию о месте пребывания женщины.
    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Пять жестких фактов о пропавших без вести на Донбассе
    19:26 12.12.2017
    1092Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По данным Красного Креста, общее число пропавших без вести на Донбассе может достигать 1500 человек. При этом половина пропавших - гражданские, средний возраст которых 41 год.
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    В Одессе ищут девочку, которую полиция уже назвала погибшей в пожаре лагеря
    04:52 18.09.2017
    2603Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    По информации СМИ, в настоящее время патрули, в состав которых входят и нацгвардейцы, прочесывают район между улицей Вавилова и парком мемориала героической обороны Одессы "411-я батарея".
    Замминистра внутренних дел Анастасия Деева
    МВД: на востоке Украины пропали без вести более тысячи человек
    21:13 28.08.2017
    323Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам замминистра внутренних дел Анастасии Деевой, целью МВД является "налаживание взаимодействия с семьями пропавших без вести, выяснение их потребностей и при наличии ресурсов и законодательства должным образом удовлетворение этих потребностей".
    Пожар в лондонской многоэтажке
    При пожаре в Лондоне пропали без вести 58 человек - полиция
    18:16 17.06.2017
    300
    В число пропавших входят 30 погибших, о которых сообщалось ранее. Канди отметил, что эти люди находились в доме в ночь пожара и, предположительно, все они погибли.
    Пожар в лондонской многоэтажке
    Пожар в небоскребе Лондона: число жертв увеличилось
    11:55 17.06.2017
    560
    Согласно информации, количество людей, пропавших без вести и, вероятно, погибших от огня в лондонской многоэтажке Grenfell Tower, возросло до 70 человек.
    Террористическая атака в Лондоне
    Испанец пропал без вести после теракта в Лондоне
    01:43 05.06.2017
    131Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Родственники пропавшего рассказывают, что возвращался из парка вместе с друзьями, когда они увидели, как неизвестный напал на женщину на рынке района Боро недалеко от Лондонского моста.
    Ситуация в Луганской области
    Под Луганском трое мужчин пропали без вести
    20:23 12.03.2017
    579Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Согласно информации, между поселками Бобровое и Боровское на обочине дороги был обнаружен брошенный автомобиль с открытыми дверцами. На этом автомобиле ехали три человека. Мужчины были одеты в камуфлированную одежду.
    Ирина Геращенко
    Геращенко: около 500 человек числятся без вести пропавшими в Донбассе
    00:00 30.08.2016
    169АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко, в настоящее время в списке пропавших без вести в результате боевых действий в Донбассе находятся ещё около 500 человек.
    Последствия разрушительного землетрясения в Эквадоре
    В Эквадоре после землетрясения пропали без вести 320 человек – Красный крест
    02:18 19.04.2016
    39Разрушительные землетрясения в Эквадоре и Японии
    По словам главы Красного Креста в Эквадоре Хуана Куэва, пропали без вести как местные жители, так и иностранцы. Большинство из них пропали в провинциях Манаби и Эсмеральдас, по которым пришелся удар стихии.
    Флаг Китая
    Число пропавших без вести после оползня в Китае достигло 59 человек
    20:31 20.12.2015
    53Природные катаклизмы по всему миру.
    Согласно информации, на данный момент, несмотря на темное время суток, продолжается спасательная операция. Также работу спасателей усложняет дождь и большое количество грязи.
    Каска украинского военного
    МККК, украинские волонтеры и ДНР обсудили взаимодействие по поиску пропавших
    21:02 07.11.2015
    94Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщила журналистам начальник отдела комиссии по делам военнопленных МО ДНР Лилия Радионова, "МККК пытается донести украинской стороне, в каком направлении надо двигаться, чтобы нас смогли услышать".
    Давка в долине возле Мекки
    Число иранцев, погибших при давке близ Мекки, увеличилось до 155
    15:44 27.09.2015
    129Трагедия во время хаджа в Мекке
    Пропавшим без вести в результате давки в долине Мина близ Мекки в Саудовской Аравии, по словам главы организации хаджа в Иране Саида Охади, остается 321 иранец.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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