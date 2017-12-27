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    Политика

    Скандальная заместитель главы МВД Деева уволилась - СМИ

    Тема:

    Громкие отставки и назначения в Украине (470)

    (обновлено: )26710
    Известно, что Анастасия Деева, ставшая заместителем министра внутренних дел в 24 года, уволилась из МВД по собственному желанию.
    Анастасия Деева
    styleinsider

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева уволилась. 

    Анастасия Деева
    styleinsider
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    Кабинет министров Украины принял ее отставку на своем заседании 27 декабря, сообщают "Украинские новости".

    "Дееву уволили по собственному желанию", — сообщил агентству вице-премьер-министр Павел Розенко.

    Напомним, что Анастасия Деева была назначена на должность в ноябре 2016 года. Ее назначение вызвало скандал: на момент назначения Деевой исполнилось 24 года, она не имела опыта работы на уровне заместителя министра.

    К тому же назначение Деевой на должность было осуществлено с нарушениями законодательства: не был проведен конкурс на замещение должности, ее кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции.

    После заступления Деевой на пост замминистра в Интернете были опубликованы ее фотографии, сделанные в стиле ню.

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