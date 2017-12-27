Скандальная заместитель главы МВД Деева уволилась - СМИ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Заместитель министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева уволилась.

Кабинет министров Украины принял ее отставку на своем заседании 27 декабря, сообщают "Украинские новости".

"Дееву уволили по собственному желанию", — сообщил агентству вице-премьер-министр Павел Розенко.

Напомним, что Анастасия Деева была назначена на должность в ноябре 2016 года. Ее назначение вызвало скандал: на момент назначения Деевой исполнилось 24 года, она не имела опыта работы на уровне заместителя министра.

К тому же назначение Деевой на должность было осуществлено с нарушениями законодательства: не был проведен конкурс на замещение должности, ее кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции.

После заступления Деевой на пост замминистра в Интернете были опубликованы ее фотографии, сделанные в стиле ню.