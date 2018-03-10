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По словам первого замминистра юстиции Натальи Севостьяновой, нужно ожидать только позитивных результатов от визита президента Петра Порошенко в США и надеяться, что это и есть тот "переломный момент во внешней дипломатии, который поможет решить конфликт с РФ.