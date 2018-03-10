По словам первого замминистра юстиции Натальи Севостьяновой, нужно ожидать только позитивных результатов от визита президента Петра Порошенко в США и надеяться, что это и есть тот "переломный момент во внешней дипломатии, который поможет решить конфликт с РФ.
Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отмечает, что решение о законности или незаконности регистрационных действий должен принимать суд, а не специально созданная комиссия
Как уточнили в министерстве, Государственное бюро расследований заберет функции следствия у прокуратуры и будет работать над всеми другими категориями уголовных производств, которые будут касаться чиновников I-III категорий.
Министерство юстиции действует исключительно в рамках действующего законодательства и не может иметь политическую или субъективную позицию, подчеркнула первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова.
Первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова заявила, что участие коммунистов в местных выборах возможно, если они объединятся с другой партией в блок и откажутся от коммунистической символики.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".