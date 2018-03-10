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    Наталия Севостьянова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Наталья Севостьянова с супругом
    Замминистра юстиции Севостьянова вышла замуж
    11:39 08.11.2017
    1090
    По информации СМИ, избранником заместителя министра юстиции Натальи Севостьяновой стал партнер известной юридической компании.
    Петр Порошенко
    Визит Порошенко в США поможет решить конфликт с Россией - Минюст
    20:34 19.06.2017
    1523Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По словам первого замминистра юстиции Натальи Севостьяновой, нужно ожидать только позитивных результатов от визита президента Петра Порошенко в США и надеяться, что это и есть тот "переломный момент во внешней дипломатии, который поможет решить конфликт с РФ.
    Наталья Севостьянова
    Суд в Гааге: Минюст объяснил, когда Киев потребует компенсации от РФ
    05:50 08.03.2017
    2774Украина против России: суд в Гааге
    Первый заместитель министра юстиции Наталия Севастьянова заявила, что у Украины "есть достаточно доказательств, чтобы вызвать Россию в суд и получить там победу".
    Министерство юстиции Украины
    Решение суда РФ о госперевороте не имеет юридических последствий - Минюст
    11:51 28.12.2016
    238Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова заявила, что решение Дорогомиловского суда Москвы не имеет никаких правовых последствий для Украины.
    Петр Порошенко и Юлия Марушевская в Одессе. Архивное фото
    А вы не любите молоденьких? Недоросли украинской политики
    16:36 11.11.2016
    12031Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    В последнее время в Украине стало своеобразным трендом назначать молодежь на высокие государственные должности. РИА Новости Украина вспоминает истории карьерного взлета самых молодых чиновников.
    Министерство юстиции Украины
    Минюст предлагает неправовые методы борьбы с рейдерством - Кравец
    22:48 09.08.2016
    148
    Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отмечает, что решение о законности или незаконности регистрационных действий должен принимать суд, а не специально созданная комиссия
    Наталья Севостьянова
    Минюст сообщил, сколько будут получать следователи Госбюро расследований
    05:29 01.03.2016
    1073
    Как уточнили в министерстве, Государственное бюро расследований заберет функции следствия у прокуратуры и будет работать над всеми другими категориями уголовных производств, которые будут касаться чиновников I-III категорий.
    Министерство юстиции Украины
    Минюст объявил о сборе материалов для новой жалобы против РФ в ЕСПЧ
    18:52 14.12.2015
    1307
    Как заявила первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова, речь идет о нарушениях прав человека в Крыму и в Донбассе. По ее словам, "это будет отдельная жалоба".
    Взятка. Архивное фото
    Борьба с коррупцией как оптимальная форма коррупции
    14:06 28.08.2015
    1346Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Украинская общественность 19 августа узнала о том, что в Украине будет создано Национальное агентство по вопросам розыска и распоряжения активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
    Наталья Севостьянова
    Замминистра юстиции о реформах, коррупции и битве с "Комсомольской правдой"
    10:12 28.08.2015
    418
    В Министерстве юстиции активно проводятся реформы, Национальное антикоррупционное бюро все никак не начнет свою работу, а снятие неприкосновенности с судей до сих пор происходит лишь на словах.
    Взятка. Архивное фото
    Власти создадут орган по возвращению активов, полученных преступным путем
    11:58 19.08.2015
    840
    Как отмечается, ведомство планируется создать по французской модели. Оно будет вспомогательным и взаимодействовать с правоохранительными органами.
    Министерство юстиции Украины
    Украина наработала уже четыре иска против РФ - Минюст
    03:15 12.08.2015
    956
    Как сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, Российская Федерация продлила срок рассмотрения заявления по двум искам, которые ей были переданы еще в марте.
    Министерство юстиции Украины
    Минюст назвал условия участия организаций "Оппоблока" в выборах
    22:38 11.08.2015
    573Местные выборы 2015
    Министерство юстиции действует исключительно в рамках действующего законодательства и не может иметь политическую или субъективную позицию, подчеркнула первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова.
    Петр Симоненко
    Минюст допустил возможность участия коммунистов на выборах
    21:11 11.08.2015
    498Местные выборы 2015
    Первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова заявила, что участие коммунистов в местных выборах возможно, если они объединятся с другой партией в блок и откажутся от коммунистической символики.
    Киевское СИЗО
    Лукьяновское СИЗО и еще 18 тюрем могут закрыть - Минюст
    15:17 22.06.2015
    172
    Как отмечается, прежде всего рассмотрят вопрос о ликвидации Черновицкого, Львовского и Киевского (Лукьяновского) СИЗО. Содержание этих учреждений является экономически нецелесообразным.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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