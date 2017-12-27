Аваков отреагировал на уход Деевой

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил Анастасию Дееву, отставку которой Кабинет министров принял в среду, за работу на должности заместителя главы МВД по вопросам европейской интеграции.

styleinsider Анастасия Деева

Об этом Аваков написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня Анастасия Деева завершила свою каденцию в должности зам. министра. Скажу прямо — она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу!" — написал Аваков.

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 27 декабря 2017 г.

​Напомним, что Анастасия Деева была назначена на должность в ноябре 2016 года. Ее назначение вызвало скандал: на момент назначения Деевой исполнилось 24 года, она не имела опыта работы на уровне заместителя министра.

К тому же назначение Деевой на должность было осуществлено с нарушениями законодательства: не был проведен конкурс на замещение должности, ее кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции.

После заступления Деевой на пост замминистра в Интернете были опубликованы ее фотографии, сделанные в стиле ню.