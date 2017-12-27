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    Политика

    Аваков отреагировал на уход Деевой

    Тема:

    Громкие отставки и назначения в Украине (471)

    (обновлено: )44801
    По словам главы МВД Арсена Авакова, Деева - молодец, в министерстве она с блеском реализовала все проекты, которые были запланированы.
    Анастасия Деева
    Анастасия Деева / Facebook

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил Анастасию Дееву, отставку которой Кабинет министров принял в среду, за работу на должности заместителя главы МВД по вопросам европейской интеграции.

    styleinsider
    Анастасия Деева

    Об этом Аваков написал на своей странице в Twitter.

    "Сегодня Анастасия Деева завершила свою каденцию в должности зам. министра. Скажу прямо — она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю с ними она справится так же хорошо как и в МВД! Благодарю за службу!" — написал Аваков. 

    ​Напомним, что Анастасия Деева была назначена на должность в ноябре 2016 года. Ее назначение вызвало скандал: на момент назначения Деевой исполнилось 24 года, она не имела опыта работы на уровне заместителя министра.

    К тому же назначение Деевой на должность было осуществлено с нарушениями законодательства: не был проведен конкурс на замещение должности, ее кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции.

    После заступления Деевой на пост замминистра в Интернете были опубликованы ее фотографии, сделанные в стиле ню.

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