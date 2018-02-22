Хроника 21 февраля: допрос Порошенко, невъездной Саакашвили, новый глава КС

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 21 февраля, Петр Порошенко дал показания в качестве свидетеля в рамках судебного заседания по обвинению Виктора Януковича в госизмене, был избран глава Конституционного суда и назначен новый глава "Укроборонпрома". Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Допрос Порошенко

Петр Порошенко в среду, 21 февраля дал показания в качестве свидетеля в рамках судебного заседания по обвинению Виктора Януковича в госизмене. Президент выступал по системе видеоконференции. В целом его допрос длился около часа. При этом большинство вопросов защиты к Порошенко были отклонены судом из-за того, что суд счел их чисто правовыми или не относящимися к делу.

ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины

Европейский союз 12 марта 2018 года планирует продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, действующие до 15 марта, продление согласовали постпреды стран Евросоюза, сообщил РИА Новости источник в ЕС. "Coreper (комитет потпредов) согласовал. Совет одобрит решение 12 марта", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Читайте также: Будущее Украины: четыре сценария развития страны

С Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза

Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Суда ЕС. Это решение стало первым, когда под сомнение поставлены ныне действующие санкции. Более того, обнародованное 21 февраля решение ставит под угрозу продление санкций против других должностных лиц, чью вину Украина так и не смогла доказать.

Избран глава Конституционного суда

Главой Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук. Соответствующее решение было принято в среду, 21 февраля, на специальном пленарном заседании КСУ. Шевчук — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины — был назначен судьей Конституционного суда 13 марта 2014 года. Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Порошенко назначил нового главу "Укроборонпрома"

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина, соответствующий указ глава государства подписал в среду. Ранее Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора "Укроборонпрома". Как заявлял премьер Владимир Гройсман, одной из причин для отставки Романова послужила ситуация с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

США заблокировали строительство украинских ракет для Турции

США заблокировали украинский проект создания ракеты-носителя для Турции, сообщает "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на источники. Согласно сообщению, Вашингтон помешал развитию проекта два года назад, во время активной фазы переговоров Киева и Анкары по военно-техническому сотрудничеству. В частности, речь шла о совместном создании ракет, самолетов и систем защиты от высокоточного оружия.

Еврокомиссия готова дать денег на дороги, ведущие из Украины в Европу

Евросоюз готов финансировать инфраструктурные проекты, направленные на сближение украинских транспортных коридоров с европейскими, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. В Еврокомиссии заявили, что готовы софинансировать строительство автомагистрали Одесса-Гданьск и железной дороги с колеей европейского стандарта 1435 мм из Львова до западной границы, а также участка евроколеи в Мукачево.

Кабмин одобрил повышение пенсий военным

Кабинет министров Украины одобрил решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. грн. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, решение не требует во внесения изменений в действующее законодательство, и оно будет в силе до момента наработки и принятия соответствующего законопроекта, который сегодня обсуждается на разных площадках.

Саакашвили запрещен въезд в Украину до 2021 года

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну до 2021 года бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, заявил в среду РИА Новости его адвокат Руслан Чернолуцкий. Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Читайте также: Как всегда проворовались… В соцсетях шум из-за отказа ЕС по украинским КПП

Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова

В среду вечером, 21 февраля, в центре Харькова произошла массовая драка футбольных фанатов донецкого "Шахтера" и римской "Ромы". По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. На площадь Свободы было стянуто большое число полицейских, которые на автобусах эвакуировали итальянских болельщиков. "Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Суд выпустил журналистов Васильца и Тимонина под домашний арест

Апелляционный суд Киева отпустил из-под стражи и отправил под домашний арест журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, обвиняемых в пособничестве террористам и сепаратизме. В сентябре 2017 года райсуд Житомира признал Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина виновными в пособничестве сепаратизму и приговорил их к 9 годам тюремного заключения. Оба журналиста подали апелляцию на решение суда.

Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию. К тому же ежегодно 21 февраля многие города мира — особенно те из них, которые являются центрами туризма, — отмечают Всемирный день экскурсовода.