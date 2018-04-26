В Харькове намерены возобновить выпуск БТР на заводе им. Малышева

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Харькове на заводе им. Малышева в течение 2018 года возобновят выпуск военной техники, в частности БТР-3 и БТР-4, говорится в сообщении Харьковской облгосадминистрации.

Для возобновления производства на предприятии будет обновлено оборудование. Завод получил заказы от Минобороны Украины и от иностранных заказчиков из Пакистана и Таиланда.

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"Была проведена большая работа по модернизации бронетанковой техники для Вооруженных сил Украины. Тайский контракт, который сегодня завершили, – это одна из возможностей для предприятия развиваться. Эта работа отражается на финансовых показателях завода им. Малышева. Надеемся на дальнейшее развитие предприятия", – отметил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

"Мы возобновляем линии легкой бронированной техники – планируем выпуск БТР-3 и БТР-4. Уже приобретено все оборудование, смонтировано стендовое оборудование. Этот год у нас не хуже предыдущего, он полностью законтрактован. Более того, есть серьезные наработки на следующий год, о которых я не хотел бы говорить до подписания контракта", – заявил генеральный директор завода им. Малышева Александр Хлань.

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Напомним, в декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый украинский БТР-4МВ1 успешно прошел полный цикл заводских испытаний.