наверх
26.04.201809:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Харькове намерены возобновить выпуск БТР на заводе им. Малышева

    (обновлено: )411
    Генеральн.ый директор завода им. Малышева Александр Хлань заявил, что предприятие возобновляет работу линии легкой бронированной техники – планируется выпуск БТР-3 и БТР-4
    Модернизированный БТР-4 на выставке Укроборонпрома
    Facebook Владимира Гройсмана

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Харькове на заводе им. Малышева в течение 2018 года возобновят выпуск военной техники, в частности БТР-3 и БТР-4, говорится в сообщении Харьковской облгосадминистрации.

    Для возобновления производства на предприятии будет обновлено оборудование. Завод получил заказы от Минобороны Украины и от иностранных заказчиков из Пакистана и Таиланда.

    Смотрите также: Купить БТР онлайн: найден склад краденной боевой техники

    "Была проведена большая работа по модернизации бронетанковой техники для Вооруженных сил Украины. Тайский контракт, который сегодня завершили, – это одна из возможностей для предприятия развиваться. Эта работа отражается на финансовых показателях завода им. Малышева. Надеемся на дальнейшее развитие предприятия", – отметил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

    "Мы возобновляем линии легкой бронированной техники – планируем выпуск БТР-3 и БТР-4. Уже приобретено все оборудование, смонтировано стендовое оборудование. Этот год у нас не хуже предыдущего, он полностью законтрактован. Более того, есть серьезные наработки на следующий год, о которых я не хотел бы говорить до подписания контракта", – заявил генеральный директор завода им. Малышева Александр Хлань.

    Смотрите также: По стандартам НАТО. Кадры испытания нового украинского БТР

    Напомним, в декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый украинский БТР-4МВ1 успешно прошел полный цикл заводских испытаний.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата