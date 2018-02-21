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    СМИ узнали, кто возглавит "Укроборонпром"

    (обновлено: )16012
    По данным СМИ, новым руководителем государственного концерна "Укроборонпром" будет назначен Павел Букин, который ранее занимал должность генерального директора "Укрспецэкспорта".
    Здание Укроборонпрома
    Сайт "Укроборонпрома"

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Новым главой государственного концерна "Укроборонпрома" станет Павел Букин, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

    Здание Укроборонпрома
    Сайт "Укроборонпрома"
    Один пишем, два в уме. "Укроборонпром" Романова

    "Сейчас в концерне готовятся к встрече с президентом Петром Порошенко. Он должен приехать сегодня, 21 февраля", — сказано в сообщении. 

    Букин занимал должность генерального директора "Укрспецэкспорта". В СМИ он фигурировал в 2017 году, когда стал известен размер зарплаты Букина, которая увеличилась на 44% и составила 579 тысяч гривен. В 2012-2013 годах он занимал должность заместителя директора "Укроборонпром", которому подчиняется предприятие. 

    Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности гендиректора "Укроборонпрома". Как заявлял премьер Владимир Гройсман, одной из причин для отставки Романова послужила ситуация с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что увольнение Романова стало результатом борьбы за власть между различными политическими группами влияния в Украине.

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