СМИ узнали, кто возглавит "Укроборонпром"

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Новым главой государственного концерна "Укроборонпрома" станет Павел Букин, сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

"Сейчас в концерне готовятся к встрече с президентом Петром Порошенко. Он должен приехать сегодня, 21 февраля", — сказано в сообщении.

Букин занимал должность генерального директора "Укрспецэкспорта". В СМИ он фигурировал в 2017 году, когда стал известен размер зарплаты Букина, которая увеличилась на 44% и составила 579 тысяч гривен. В 2012-2013 годах он занимал должность заместителя директора "Укроборонпром", которому подчиняется предприятие.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности гендиректора "Укроборонпрома". Как заявлял премьер Владимир Гройсман, одной из причин для отставки Романова послужила ситуация с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что увольнение Романова стало результатом борьбы за власть между различными политическими группами влияния в Украине.