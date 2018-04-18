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    Общество

    "Укроборонпром" показал поставленные из Польши бронемашины пехоты

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    Государственный концерт "Укроборонпром" сообщил, что полученные из Польши БМП-1АК имеют минимальный пробег и настрел пушек.
    Танк БМП-1АК
    Державний концерн "Укроборонпром"

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Укераина. Государственный концерт "Укроборонпром" продемонстрировал поставленные из Польши БМП-1АК в поставленные в рамках военно-технического сотрудничества Украины и Польши.

    "Как говорят сами военные, полученные БМП-1АК имеют минимальный пробег и настрел пушек. А в самой бригаде, только за последний месяц, они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений. Но даже несмотря на такую ​​активную эксплуатацию за это время не было никаких нареканий или технических неисправностей", — сообщает "Укроборонпром" на своей странице в Facebook.

    Державний концерн "Укроборонпром"
    Танк БМП-1АК

    Напомним, "Укроборонпром" заявил ранее, что подает в суд на журнал "Новое время" из-за публикации материала о коррупционных схемах в оборонно-промышленном комплексе. Ранее главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч заявил о давлении на него после публикации материала о коррупционных схемах, которые используют в обороной промышленности высокопоставленные чиновники, среди которых депутат Рады Сергей Пашинский.

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