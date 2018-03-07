"Укроборонпром" приготовил для ВСУ партию модернизированных танков Т-84

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Завод имени Малышева и харьковское конструкторское бюро имени Морозова готовят партию отремонтированных и модернизированных танков Т-84 для передачи вооруженным силам Украины, сообщила в среду пресс-служба украинского госконцерна "Укроборонпром", в который входят указанные предприятия.

"Госпредприятие завод имени Малышева и "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. Морозова" готовят очередную партию основных боевых танков Т-84 для передачи в вооруженные силы Украины. Работы, которые проводят харьковские предприятия, направлены на ремонт и модернизацию боевых машин", — говорится в сообщении на сайте концерна.

По данным концерна, эти танки отремонтировали на заводе имени Малышева, а бюро Морозова их модернизирует — производится замена электронных систем, в том числе, устанавливаются цифровые защищенные радиостанции. Также значительную модернизацию проходит прицельный комплекс Т-84.

Благодаря этим мерам будет значительно повышена боевая эффективность Т-84, сообщает концерн. После проведения всех работ партия Т-84 будет направлена на испытания, которые будут проходить в присутствии представителей минобороны.

Ранее «Укроборонпром» сообщил, что передал в 2017 году вооруженным силам Украины, Нацгвардии и другим силовым структурам более 3,6 тысячи единиц военной техники и вооружения.