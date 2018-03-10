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    Хьюг Мингарелли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 57
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    4515Украина 2018: новые испытания
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Деревянко: закон "покупай украинское" выгоден только "особам приближенным"
    08:07 04.03.2018
    907
    Если закон "покупай украинское" будет принят, то это сузит возможности для украинских компаний на рынках ЕС, полагает эксперт.
    Кость Бондаренко
    Кость Бондаренко: реформы в Украине видят только негодяи и лжецы
    09:59 27.02.2018
    1345Политический кризис: страна в тупике
    В нынешней Украине, чтобы сохранить здравый смысл и психическое здоровье, стоит быть как бравый солдат Швейк, которого считают идиотом, а не как посол ЕС Мингарелли, отмечает политолог Кость Бондаренко.
    Хьюго Мингарелли
    Мингарелли прокомментировал закрытие проекта модернизации границ Украины
    02:36 22.02.2018
    770Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    По словам главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, окончательного решения по вопросу закрытия проекта модернизации КПП на границе Украины еще не существует.
    Хьюго Мингарелли
    Посол ЕС возмущен промедлением Киева внедрением соглашения об ассоциации
    15:41 12.02.2018
    494
    Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что не может быть никакого оправдания задержке внедрения соглашения.
    Хьюго Мингарелли
    В ЕС посчитали: помогли Украине на миллиарды евро
    22:15 16.01.2018
    1194
    По словам Мингарелли, помощь ЕС в Украине заключается главным образом в том, чтобы сосредоточиться на неэффективном управлении, слабых институциях, отсутствии верховенства права.
    Хьюго Мингарелли
    Посол ЕС назвал ключевые угрозы безопасности Украины
    14:00 16.01.2018
    436
    Одна из причин для угрозы безопасности Украины заключается "в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права", заявил посол ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.
    Хьюг Мингарелли
    В ЕС заявили о пагубности блокады Донбасса для экономики Украины
    13:18 16.01.2018
    1290Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По словам посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, блокада Донбасса имела "огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики".
    Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
    Уже не просят, а требуют. Запад пошел в атаку на украинские власти
    09:22 13.01.2018
    13040Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Запад требует от Украины срочно создать Антикоррупционный суд, не трогать НАБУ и даже грозит третьим Майданом, если Порошенко не прислушается "к требованиям народа и западных доноров".
    Флаги Украины и ЕС
    ЕС настаивает на срочном создании в Украине Антикоррупционного суда
    03:19 11.01.2018
    255Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, на сегодняшний день коррупция остается очень серьезной болезнью, "от которой страдает все украинское общество".
    Хьюго Мингарелли
    Мингарелли объяснил, почему Украина не получила транш в €600 млн от ЕС
    00:10 11.01.2018
    622
    По словам главы представительства Евросоюза в Украине, ЕС проводит оценку возможности предоставления Украине новой макрофинансовой помощи.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин — перфектный симулятор, а процесс важнее результата
    10:38 20.12.2017
    300Политический кризис: страна в тупике
    Для представителей власти процесс будет важнее результата, потому-то, вместо реальных изменений они вскармливают обществу симулякры и пиар-ходы в виде презентаций и слайдов.
    Хьюго Мингарелли
    Украина не должна хоронить НАБУ - Евросоюз
    10:56 18.12.2017
    177Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам Хюга Мингарелли, новообразованные институты, такие как НАБУ и САП, должны быть поддержаны и усилены, а не подвергаться нападкам.
    Хьюго Мингарелли
    Украина отстает от графика имплементации соглашения об ассоциации - Мингарелли
    19:19 12.12.2017
    312
    Как заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, Украина должна приложить больше усилий в таможенной и налоговой политике, в вопросе задания рабочих мест.
    Хьюго Мингарелли
    В ЕС напомнили Киеву о необходимости выплаты пенсий жителям Донбасса
    17:19 04.12.2017
    819
    Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украина "должна разработать инклюзивный подход к населению, которое проживает на неконтролируемой территории".
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    В ЕС попросили не мешать работе НАБУ
    12:34 01.12.2017
    277Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли попросил, чтобы антикоррупционным органам в Украине дали автономность и ресурсы, которые им необходимы для выполнения заданий.
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    В ЕС положительно отреагировали на реформы в Украине
    12:23 01.12.2017
    578
    Как заявил глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли, Украине удалось достичь сокращения бюджетного дефицита, стабилизации национальной валюты.
    Флаги ЕС и Украины
    В ЕС назвали единственный путь к урегулированию ситуации в Донбассе
    16:30 29.11.2017
    1489
    Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что он не видит другого пути, кроме соблюдения и выполнения минских договоренностей.
    Флаг Армении. Архивное фото
    Ассоциация с ЕС. Почему Армения - не Украина?
    08:11 29.11.2017
    3157Европа открывает для украинцев свои границы
    По сравнению с Украиной Армения заключила с ЕС точно такое же соглашение, но на гораздо лучших для себя условиях. Евросоюз фактически признал: членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не мешает партнерству с ЕС, пишет Ростислав Ищенко.
    Флаги Украины и ЕС
    Восточное партнерство и Украина: ожидания, не ставшие реальностью
    09:56 24.11.2017
    1264Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Формат Восточного партнерства требует глубоких изменений, хотя сомнительно, что для брюссельских чиновников пересмотр программы входит хотя бы в первую десятку приоритетных задач.
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    19:15 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    4515
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Кость Бондаренко
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    09:59 27.02.2018
    1345
    В нынешней Украине, чтобы сохранить здравый смысл и психическое здоровье, стоит быть как бравый солдат Швейк, которого считают идиотом, а не как посол ЕС Мингарелли, отмечает политолог Кость Бондаренко.
    Колбасные изделия в одном из магазинов Киева
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    08:07 04.03.2018
    907
    Если закон "покупай украинское" будет принят, то это сузит возможности для украинских компаний на рынках ЕС, полагает эксперт.
    Хьюго Мингарелли
    Мингарелли прокомментировал закрытие проекта модернизации границ Украины
    02:36 22.02.2018
    770
    По словам главы представительства Евросоюза в Украине Хьюга Мингарелли, окончательного решения по вопросу закрытия проекта модернизации КПП на границе Украины еще не существует.
    Хьюго Мингарелли
    Посол ЕС возмущен промедлением Киева внедрением соглашения об ассоциации
    15:41 12.02.2018
    494
    Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что не может быть никакого оправдания задержке внедрения соглашения.
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