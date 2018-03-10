В нынешней Украине, чтобы сохранить здравый смысл и психическое здоровье, стоит быть как бравый солдат Швейк, которого считают идиотом, а не как посол ЕС Мингарелли, отмечает политолог Кость Бондаренко.
По сравнению с Украиной Армения заключила с ЕС точно такое же соглашение, но на гораздо лучших для себя условиях. Евросоюз фактически признал: членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не мешает партнерству с ЕС, пишет Ростислав Ищенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В нынешней Украине, чтобы сохранить здравый смысл и психическое здоровье, стоит быть как бравый солдат Швейк, которого считают идиотом, а не как посол ЕС Мингарелли, отмечает политолог Кость Бондаренко.