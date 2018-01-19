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    "Оппоблок" внес в Раду постановление об отмене закона по Донбассу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (353)

    (обновлено: )42970
    Соответствующий документ был зарегистрирован в парламенте в пятницу. Согласно процедуре, спикер парламента не может передать президенту закон на подписание пока Рада не рассмотрит это постановление.
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса, который был принят в четверг.

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    Согласно информации на сайте Рады, соответствующий документ был зарегистрирован в парламенте в пятницу. Согласно процедуре, спикер парламента не может передать президенту закон на подписание пока Рада не рассмотрит это постановление. Однако парламент в пятницу завершил работу и ушел на каникулы до 6 февраля.

    Заседание Верховной рады Украины. Принятие закона о реинтеграции Донбасса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реинтеграция Донбасса. О разнице между законом и спамом

    Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что планирует подписать принятый закон примерно через три дня, после чего документ будет передан на подпись президенту.

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

    Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Из документа на этапе первого чтения было исключено упоминание о минских соглашениях, на основе которых ведется работа по урегулированию конфликта.

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