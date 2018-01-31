ВСУ сообщили об обстрелах под Донецком, есть погибшие и раненые

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. ВСУ заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки три раза открывали огонь по их позициям, один военный погиб, двое ранены.

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"В общем за минувшие сутки зафиксировано три обстрела сил АТО со стороны оккупантов….В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как заявили силовики, огонь велся на донецком направлении в районе Песков. На Приазовье из минометов калибра 82-мм было обстреляно Лебединское, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовались у Водяного.

В свою очередь, в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили о четырех обстрелах территории республики за минувшие сутки.

"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ), БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в милиции ЛНР.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиновка, Лозовое, Веселая Гора. Уточняется, что по территории республики было выпущено около 50 снарядов, мин и гранат.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — добавили в пресс-службе.

ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики 30 мин. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы и бронетехника.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 190 единиц", — отметил представитель ДНР в СЦКК.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.