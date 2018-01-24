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    В расположении резервистов ВСУ произошел пожар, есть пострадавшие

    (обновлено: )18430
    Как сообщили в 92 ОМБр бригаде, в одной из палаток, где проживают военнослужащие, во время поддержания ими надлежащего температурного режима, возник пожар. Четверо резервистов получили легкие ожоги.
    Пожар в расположении 92 бригады ВСУ
    92 бригада ВСУ/Facebook

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Пожар произошел в ночь на среду, 24 января, в палаточном городке в Харьковской области, где находились резервисты 92 отдельной механизированной бригады (ОМБр), сообщается на ее странице в в Facebook.

    "В одной из палаток, где проживают военнослужащие, во время поддержания ими надлежащего температурного режима, возник пожар. Силами суточного наряда, который выполнял охрану и оборону палаточного городка, была осуществлена ​​своевременная эвакуация личного состава", — говорится в сообщении.

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    Во время тушения четверо военных оперативного резерва получили легкие ожоги, им предоставлена медпомощь.

    Назначено служебное расследование.

    92-ОМБр ВСУ/Facebook, 24 января 2018

    Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении украинского военного из плена в Донбассе.

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