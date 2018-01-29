В полиции и ВСУ сообщили подробности гибели курсанта в Харькове

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КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба найден погибшим в результате огнестрельного ранения, сообщила в понедельник пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины.

Ранее сообщалось, что в Харькове нашли тело курсанта национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, по предварительным данным, он покончил с собой.

"В Харьковском национальном университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант", — говорится в сообщении командования.

По данным командования, тело курсанта обнаружили накануне, около 21.30, в университете.

Согласно сообщению, назначено служебное расследование, в качестве одной из версий рассматривается самоубийство.

Позже пресс-служба управления Нацполиции Украины в Харьковской области сообщила, что в связи с гибелью курсанта открыто уголовное производство.

"28 января в 22:47 в Шевченковский отдел полиции поступила информация о том, что при проведении проверки в одном из учебных заведений выявлено отсутствие курсанта. 20-летний мужчина нес караульную службу по охране военного городка и был вооружен автоматом. Во время осмотра территории было обнаружено тело курсанта", — говорится в сообщении полиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 ("умышленное убийство") с пометкой "самоубийство".