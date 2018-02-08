Хроника 7 февраля: бунт военных пенсионеров, возрождение УБОП

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 7 февраля, в Киеве, Харькове и Николаеве митинговали военные пенсионеры, суд разрешил заочное расследование против Януковича, был объявлен набор в новый УБОП, а Сахару второй раз за зиму засыпало снегом. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Всеукраинский бунт военных пенсионеров

В Киеве, Харькове и Николаеве в среду митинговали военные пенсионеры. Ветераны МВД, погранслужбы, военизированной охраны и других силовых структур, вышедшие на акции протеста, требовали пересчитать пенсии. А в Харькове вышедшие на митинг так же требовали вернуть бесплатный проезд в метро.

В США приняли законопроект о кибербезопасности Украины из-за "агрессии РФ"

Палата представителей Конгресса США поддержала усиление сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности. В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве с Украиной, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украины с НАТО. Для вступления в силу документ должен быть поддержан в Сенате и подписан президентом США.

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Стало известно, когда миссия МВФ посетит Украину

Группа экспертов Международного валютного фонда посетит Киев 12-16 февраля для технических переговоров с властями Украины, сообщил постпред фонда на Украине Йоста Люнгман. "Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений с представителями власти Украины", — приводит его заявление пресс-служба представительства МВФ в Украине.

Украина анонсировала закупки газа у России

"Нафтогаз Украины" намерен начать закупки газа у российского "Газпрома" уже в марте текущего года, сообщил глава правления компании Андрей Коболев. Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров.

Полторак и Пашинский решили вывести войска из Крыма — экс-глава Минобороны

Окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма было принято по инициативе тогдашних главы Администрации президента Сергея Пашинского и руководителя Нацгвардии Степана Полторака (ныне министра обороны), заявил во время допроса бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх. Заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу Крыма состоялось 23 марта 2014 года. Копию показаний Тенюха опубликовал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

Суд разрешил заочное расследование против Януковича

В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. Сам Янукович считает, что решение суда о заочном досудебном расследовании дела о массовых убийствах активистов на Майдане в феврале 2014 года является незаконным.

СБУ задержала в Одессе шпиона ФСБ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе ополченца самопровозглашенной ДНР, который прибыл в регион для выполнения задач ФСБ России. В СБУ сообщили, что мужчина был завербован сотрудниками ФСБ, он получил задание, по возвращении в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе и районах Приднестровья.

Объявлен набор в новый УБОП

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ о начале набора в новое подразделение по борьбе с организованной преступностью — департамент стратегических разработок и анализа, сообщается на сайте ведомства. Новый департамент будет заниматься противодействием преступным организациям и криминальным авторитетам.

Резонансное ДТП в Харькове. Суд принял решение по Зайцевой и Дронову

Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил рассмотрение дела о кровавом ДТП по сути на 19 февраля. Кроме того, суд продлил меру пресечения подозреваемым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 7 апреля без права внесения залога. Ранее обвинительный акт в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, подозреваемых в смертельном ДТП, поступил в Киевский райсуд города.

Македония изменит свое название

Власти Македонии готовы к географическому определению в новом названии страны, которое будет обсуждаться на переговорах с Грецией, заявил во вторник премьер-министр Зоран Заев. Греция не согласна с тем, что после развала Югославии входившая в ее состав республика стала называться Республика Македония и блокирует ее вступление в НАТО и ЕС. По мнению Афин, нынешнее название дает возможность предъявления территориальных претензий со стороны Республики Македония на греческую область Македония.

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Сахару второй раз за зиму засыпало снегом

На территории Алжира снег выпал в пустыне Сахара в районе города Айн-Сефра. И хотя толщина снежного покрова составила несколько сантиметров, местные жители были удивлены редким явлением на этой территории. Правда, это уже второй снегопад в Сахаре в течение 2018 года. Предыдущий раз возле Айн-Сефра снег выпадал в начале января. В 2016 году в Сахаре также было снежно: осадки выпадали в течение зимы четыре раза. До этого снега в знаменитой пустыне не было 37 лет.

Именно 7 февраля 1301 года Эдуард Карнарвонский стал первым английским принцем Уэльским. По преданию, Эдуард I применил хитрость, чтобы добиться доминирования английской короны в Уэльсе: собрав валлийских князей он предложил им признать вассальную зависимость от Англии. Те в качестве главного условия потребовали, чтобы принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Уже после подписания договора Эдуард вынес им своего сына (будущего короля Эдуарда II), родившегося накануне в валлийском замке Карнарвоне, и воскликнул: "Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны и он ни слова не знает по-английски!".