Национальная полиция возрождает УБОП

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Национальной полиции Украины согласовано создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью, завершение формирования ожидается до конца года, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

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"Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения. До конца этого года ожидаем завершения его формирования", — написал Аброськин.

Первый заместитель главы Нацполиции уточнил, что основными задачами подразделения будет работа по борьбе с организованной преступностью, "ворами в законе".

Он также добавил, что для несения службы в подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.

Ранее сообщалось, что работник Черниговского городского отдела полиции привлек трех жителей областного центра к торговле оружием. Через связи в криминальных кругах они подыскивали клиентов для сбыта товара.