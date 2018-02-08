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    Аналитика и комментарии

    В соцсетях обсудили возрождение УБОП

    (обновлено: )40420
    УБОП. Украинцы не забыли название этого легендарного спецподразделения, как и то чем оно занималось, вплоть до своей ликвидации в 2015 году. Однако, по свойственной истории цикличности, УБОПу уже в ближайшее время суждено возродится.
    Наградное оружие сотрудника криминальной разведки Нацполиции
    Facebook Вячеслава Аброськина

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинский УБОП, он как феникс — возрождается. Нацполиция начинает отбор в новое подразделение по борьбе с организованными преступными группировками. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев. Вот только называться оно будет по-другому: Департамент стратегических разработок и анализа. Новое подразделение (аналог УБОПа) сформируют уже до конца текущего года из действующих полицейских, отобранных на конкурсе.

    Раньше борьбой с организованной преступностью в Украине занимался УБОП (управление по борьбе с организованной преступностью). Однако в 2015 году это подразделение расформировали вместе с ГАИ в рамках реформы милиции. В соцсетях прекрасно помнят историю ликвидации УБОП, что в связи с набором в новый департамент, вызвало немало новых вопросов среди простых украинцев:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
        

     

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