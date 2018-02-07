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    Общество

    Объявлен набор в новый УБОП

    (обновлено: )20701
    Департамент стратегических разработок и анализа будет заниматься противодействием преступным организациям и криминальным авторитетам. Сергей Князев подписал приказ о начале набора в новое подразделение.
    Рабочее совещание руководителей Нацполиции Украины с представителями консультативной миссии ЕС, 6 февраля 2018
    facebook.com/UA.National.Police

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ о начале набора в новое подразделение по борьбе с организованной преступностью — департамент стратегических разработок и анализа, сообщается на сайте ведомства.

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    Во вторник состоялось рабочее совещание руководителей Нацполиции Украины с представителями консультативной миссии ЕС, в ходе которого стороны обсудили профильные задания нового ведомства.

    Новый департамент будет заниматься противодействием преступным организациям и криминальным авторитетам.

    "Формирование этого подразделения, которое станет действенным механизмом противодействия организованной преступности, должно быть реализовано уже до конца этого года", — цитирует пресс-служба главу ведомства.

    Ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что основными задачами подразделения будет работа по борьбе с организованной преступностью, "ворами в законе".

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