Объявлен набор в новый УБОП

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ о начале набора в новое подразделение по борьбе с организованной преступностью — департамент стратегических разработок и анализа, сообщается на сайте ведомства.

Во вторник состоялось рабочее совещание руководителей Нацполиции Украины с представителями консультативной миссии ЕС, в ходе которого стороны обсудили профильные задания нового ведомства.

Новый департамент будет заниматься противодействием преступным организациям и криминальным авторитетам.

"Формирование этого подразделения, которое станет действенным механизмом противодействия организованной преступности, должно быть реализовано уже до конца этого года", — цитирует пресс-служба главу ведомства.

Ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что основными задачами подразделения будет работа по борьбе с организованной преступностью, "ворами в законе".