УБОП тогда и УБОП Авакова: есть разница, ребята

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине создают новое подразделение Нацполиции — Департамент стратегических разработок и анализа. Он будет заниматься борьбой с организованной преступностью, то есть выполнять функции ликвидированного в 2015 году Управление по борьбе с организованной преступностью. Сейчас как раз стартует набор в это новое подразделение. Соответствующий указ подписал глава Национальной полиции Сергей Князев. Сейчас создаются аттестационные комиссии, определяются требования для руководителя и сотрудников нового подразделения. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции. Там также добавляют, что подать свои кандидатуры на должности в эту службу могут все желающие полицейские. Кстати, Нацполиции будут помогать европейские партнеры в создании подразделения по борьбе с организованной преступностью.

Подробнее о новом подразделении рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Денис Монастырский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть, що це буде за підрозділ — Департамент стратегічних розробок та аналізу, це те саме ліквідоване Управління боротьби з організованою злочинністю?

— Ні, це в жодному разі не можна ототожнювати зі знаменитим УБОЗ, гарно і сумно відомому одночасно. Оскільки фактично УБОЗ в попередньому МВС — це була як держава в державі і вона мала окремі повноваження. Це були і окремі спецпідрозділи, окрема служба прослушки, окремі аналітичні служби. Тобто це була окрема потужна машина, яка незалежно займалася питаннями оргзлочинності. І фактично у них було окреме законодавство. Мається на увазі закон, діючий ще по сьогодні з 1993 року, про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю, де були прописані як спеціально створені органи саме підрозділи УБОЗу.

А створення нового підрозділу Нацполіції, з моєї точки зору, однозначно позитивне. І коли ми в минулому році робили взагалі аналіз Нацполіції, ми в рекомендаціях інституту майбутнього говорили про те, що обов'язково необхідно створювати такий окремий підрозділ. І от нарешті, майже через рік до цієї пропозиції дослухалися і, я вважаю, це однозначно позитивна тенденція. Чи зможе вона стати настільки ж ефективною як УБОЗ свого часу — однозначно ні, тому що вони діють в тих самих межах закону про Нацполіцію, який є, ніяких нових, окремих, додаткових повноважень вони не матимуть. Але як я оцінюю з точки зору Нацполіції, це більше сигнал для того, що цією проблемою будуть займатися на новому, якісному рівні. Це сигнал для кадрів, які однозначно були досвідчені в цій роботі, для того щоб вони могли повернутися в цей підрозділ і для цього проводиться сьогодні конкурс, щоб набрати і вже досвідчених людей, які мають досвід, і нових поліцейських, які бажають цей досвід здобути. Я думаю, про реальні зміни ми зможемо говорити лише за рік-два, коли цей департамент попрацює, а не одразу. Щодо негативів, оскільки УБОЗ був ліквідований в 2012 році, також і зважаючи на ті негативи і історії, які були пов'язані з ним, зокрема з кришування оргзлочинності, в цілих містах, регіонах і т.п. Звичайно, оскільки у них не буде такої самостійності як у УБОЗ, зараз не можна прогнозувати настільки великі негативи, які були пов'язані з УБОЗ.

А чи передбачено в законодавстві створення такого підрозділу?

— В законодавстві визначена система Нацполіції, яка складається з чітких частин, це не є новим елементом системи.

Чому довго не створювали замість ліквідованого УБОЗ цей підрозділ?

— Насправді, питання було в тому, що цими повноваженнями займалася інша структура в Нацполіції. Частина, зокрема, кримінального розшуку цим питанням займалася і треба сказати, були і певні успіхи. На сьогодні по звітам Нацполіції ми можемо сказати, що досить велика кількість ОПГ викрита. Проте ми розуміємо, що тенденції йдуть до того, що така кількість буде з часом збільшуватися. Тому, я думаю, що це позитивний сигнал Нацполіції. Але знову ж таки підкреслюю, що цей підрозділ не буде володіти тими самими засобами для ефективної боротьби з оргзлочинністю, якими володів УБОЗ. Тому говорити про революцію в цій сфері наразі зарано. Але позитивна тенденція однозначно є.

До нового підрозділу будуть набирати поліцейських з досвідом, а не новачків?

— Має бути однозначно поєднання. По-перше, принцип, який мені особисто дуже імпонує, в тому плані що по кар'єрній драбині в Нацполіції мають просуватися люди, які попрацювали на низовій лінії. Зокрема, пріоритет надаватиметься патрульним, слідчим, які працювали, і т.д. Друге — без досвідчених кадрів працювати в цій структурі неможливо. Наведу просту відмінність. Звичайний кримінальний розшук зазвичай працює від факту правопорушення. Є факт правопорушення, він починає реєструвати в ЄРДР і розкручувати цю історію, фактично, відпрацьовуючи, розкриваючи цей злочин. Можливо, під час цього розкриється, що це діяла ціла ОПГ, яка буде відповідно впіймана. УБОЗ працював за іншим принципом і, я думаю, що керівник поліції буде ставити перед цим новим департаментом саме таке завдання: працювати не від факту, а від інформації, яку отримує, про те що є певні особи, які є злочинцями, за якими треба встановлювати спостереження, які виведуть на цілу злочинну групу. Так працював УБОЗ і саме це дало можливість переламати питання оргзлочинності в 90-их роках, що було абсолютно доведеним фактом. Тому потрібні досвідчені люди, які володіють цими навичками, методами і можуть передати це молодим співробітникам.

Чи можна назвати досвід українських поліцейських в сфері боротьби з організованою злочинністю — успішним?

— Він може бути успішним названий, оскільки я наведу приклад, що УБОЗ, які були створені в 80-их, були зразковими для всього СРСР. І в 90-их роках УБОЗ України вважався одним з найкращих не тільки на теренах колишніх республік, але і в Європі, звідти приїжджали вчитися в Україну, як працює УБОЗ і їхнім методам. Але поряд з тим, не варто забувати ті негативи, які були пов'язані з відвертим рейдерством, яким займався УБОЗ. І тут мають бути поставлені запобіжники для роботи цього нового підрозділу. Перший запобіжник — це зв'язані руки в плані законодавства, ніяких додаткових повноважень цей департамент не отримає. Друге — це те, що по цим всім злочинам, правопорушенням, які буде вести цей департамент, будуть працювати так само підрозділи прокуратури, які будуть організовувати проведення досудового розслідування і слідкувати за законністю.

Чи потрібен додатковий контроль цього підрозділу?

— Типова схема, коли контроль за розслідуванням взагалі згідно Конституції сьогодні здійснюють органи прокуратури. Саме вони контролюють хід розслідування, дають дозвіл на негласні розшукові дії, які вчиняє той чи інший підрозділ. Тобто прокурор фактично є таким абсолютним управляючим цим розслідуванням. Слідчий в цьому плані, його ініціатива має повністю співпадати з баченням розслідування прокурора. І саме через це є ініціатива, щоб з прокуратури вивести слідство. Адже на сьогодні органи прокуратури самі здійснюють досудове розслідування і самі ж наглядають за ним, що є нонсенс. Я веду мову про створення ДБР.

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Ранее юрист Евгений Крапивин заявлял, что организованная преступность в Украине связана с политсилами.

Кроме того, юрист Григорий Мамка отметил, что в Нацполиции на следователях экспериментируют, как на кроликах.