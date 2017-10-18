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    Экономика

    Пенсионный фонд назвал цену недостающего стажа для заробитчан

    (обновлено: )9311
    По словам главы ПФУ, "те, у кого есть стаж согласно украинскому законодательству, кто платил достаточные взносы в Пенсионный фонд, те будут иметь право на получение пенсии в Украине".
    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Глава ПФУ Алексей Зарудный  заявил, что украинцы, работающие за рубежом, будут иметь право на получение пенсии в Украине, только если платили достаточные взносы в Пенсионный фонд.

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    "Те, у кого есть стаж согласно украинскому законодательству, кто платил достаточные взносы в Пенсионный фонд, те будут иметь право на получение пенсии в Украине. В том числе и те, кто работал за рубежом. Кстати, нововведение, которое предусмотрено законом, — это возможность, когда, например, человек работал за рубежом, оплатить эти периоды (2004-2010 годы) и восстановить право на получение пенсии. Платить за все годы, а только те, когда человек работал за рубежом, чтобы восстановить свой страховой стаж. Минимальный взнос по минимальной зарплате — сегодня это 704 гривен в месяц с коэффициентом 2. То есть за месяц — 1400 гривен ", — сообщил он в эфире "1+1".

    Как сообщалось ранее, украинцы смогут купить неограниченное количество страхового стажа для выхода на пенсию. 

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