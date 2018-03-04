Повышенные пенсии бывшие военные получат уже в марте

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Выплату увеличенных пенсий для бывших военнослужащих Пенсионный фонд Украины планирует начать уже в марте, заявил глава ПФУ Алексей Зарудный.

Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, на сколько вырастут пенсии военных. В среднем пенсии вырастут на 1500 гривен на первом этапе. Второй этап стартует с 1 января 2019 года — 750 гривен в среднем. Завершающий третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен.

"Уже в марте Пенсионный фонд планирует начать выплату перечисленных пенсий бывшим военнослужащим согласно принятому 21 февраля постановлением правительства №103. По мере поступления от силовых структур справок о денежном обеспечении пересчет военных пенсий будут проведены автоматически без обращений пенсионеров", — заявил Зарудный в интервью "Радио Свобода".

По его словам, завершены все подготовительные процессы по пересчету военных пенсий, подготовлена необходимая программа обеспечения, составлено и передано всем силовым структурам списки лиц, которым должна быть перечислена пенсия.

Напомним, Кабинет министров 21 февраля принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года.