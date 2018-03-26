"Спасает пенсия". Москаль удивил признанием о своей зарплате

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Зарплата главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля не превышает зарплаты рядового полицейского и составляет восемь тысяч гривен. Об этом в понедельник, 26 марта, Москаль сказал в интервью "Украинской правде".

"Я видел по телевизору, как один полицейский жаловался, что получает 8 тысяч. Так я также получаю 8 тысяч. Мне установили оклад 11 тысяч. Из них должен уплатить НДС, военный, пенсионный, социальный сбор. 4 тысячи я получаю аванса, 4 тысячи — зарплаты, и должен ни в чем себе не отказывать", — сказал Москаль.

Вместе с тем, он отметил, что "спасает" пенсия в 17 тысяч гривен.

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"Меня спасает пенсия, поскольку я пошел в 2005 году на госслужбу с должности заместителя министра. Я получил очень большую пенсию — 17 тысяч. Могу с ней прожить и на те 8 тысяч хр*н, извините, положить", — рассказал губернатор.

Москаль также рассказал, что не помогает своим детям, поскольку они "очень хорошо зарабатывают".

Относительно своего будущего на посту губернатора Закарпатской ОГА Москаль отметил, что имеет контракт с президентом Петром Порошенко и по закону должен находиться в должности губернатора, пока не будет избран новый глава государства.

Вместе с тем он не исключил, что если Порошенко победит на очередных выборах и снова предложит ему занять пост главы Закарпатской или иной области, то согласится на это, но если не предложит — не обидится.

По его словам, он ушел бы в отставку, если бы кого-то из его подчиненных поймали на взятке.

Москаль добавил, что "порядочный человек обязан это сделать".

Ранее Москаль решил объявить 15 марта праздничным днем в регионе и объявил его выходным. Он приурочил праздник к годовщине создания Карпатской Украины 15 марта 1939 года.