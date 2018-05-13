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    Украина изменит соглашение о свободной торговле с Грузией

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    Изменения в соглашение о свободной торговле между двумя странами позволят расширить и диверсифицировать украинский экспорт, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.
    Флаг Грузии
    REUTERS David Mdzinarishvili

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Грузия станет первой страной, с которой Украина имплементирует Региональную конвенцию о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения, известную как Пан-Евро-Мед, в уже действующую ЗСТ. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская в Facebook.

    "Начинаем процедуру внесения изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Грузия о свободной торговле. Это расширит и диверсифицирует наш экспорт", — написала она.

    По словам Микольской, эти изменения позволят расширить и диверсифицировать украинский экспорт. Она уточнила, что применение Конвенции Пан-Евро-Мед между странами будет на практике выглядеть следующим образом: товары, изготовленные на территории Украины из грузинского сырья и комплектующих, будут экспортироваться в другие страны-участницы Конвенции с накоплением преференциального статуса. Аналогично выглядит ситуация и с грузинскими товарами, изготовленными из украинских комплектующих и сырья.

    Напомним, ранее стали известны ключевые риски для экономики Украины.

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