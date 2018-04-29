На западной границе Украины в очередях скопились сотни грузовиков

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. На трех западных пунктах пропуска на границе Украины зафиксировано большое скопление грузовых автомобилей, сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

Ранее сообщалось, что на украинско-польской границе на КПП "Шегины — Медика" сотни граждан Украины не смогли своевременно пройти пограничный и таможенный контроль. Люди стояли в очереди по 4-5 часов и опоздали на поезда.

"Да, есть осложнения по трем направлениям, но с выездом грузовиков. Однако практически минимальны или отсутствуют скопления легкового транспорта, который следует в страны ЕС. Поэтому это, скорее всего, преувеличение или какие-то ситуации, которые могли иметь место когда-то раньше. Потому что сейчас ситуация абсолютно спокойна и контролируема", — отметил Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, пропуск грузовиков несколько затруднен, потому что пограничники из европейских стран медленно оформляют такой транспорт, и это привело к скоплению фур на пунктах пропуска Ягодин (граница с Польшей), Порубное (граница с Румынией), Ужгород (граница со Словакией).

"Там сейчас скопилось более 150 автомобилей, на каждом из них. Но это касается исключительно грузового автотранспорта", — уточнил помощник главы ГПСУ.

Ранее Госпогранслужба сообщила, что большие очереди образовались и на КПП в Донбассе. В течение суток линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тысячи человек и более 6000 транспортных средств.

Кроме того, более 200 украинских туристов не могли своевременно вылететь из Шарм-эль-Шейха. Спустя несколько часов часть группы улетела во Львов.