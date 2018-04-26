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    Политика

    Порошенко подписал закон об усилении контроля на границе

    (обновлено: )431
    Петр Порошенко подписал закон, усиливающий контроль за государственной границей Украины. В пресс-службе уточнили, что его реализация "позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины".
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, который усиливает контроль за государственной границей страны, сообщается на сайте главы государства в четверг.

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    "Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, в контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины", — говорится в сообщении.

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    Также сообщается, что усовершенствуются меры, применяемые украинскими пограничниками для противодействия нелегальной миграции на границе и другим правонарушениям в этой сфере.

    Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм информирования об их въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

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