Порошенко подписал закон об усилении контроля на границе

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, который усиливает контроль за государственной границей страны, сообщается на сайте главы государства в четверг.

"Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, в контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины", — говорится в сообщении.

Читайте также: Порошенко испытал и запустил в производство ракету "Ольха"

Также сообщается, что усовершенствуются меры, применяемые украинскими пограничниками для противодействия нелегальной миграции на границе и другим правонарушениям в этой сфере.

Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм информирования об их въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.