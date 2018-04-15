Второй день украинско-словацкая граница парализована из-за огромных пробок

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КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. На протяжении двух дней, 14 и 15 апреля, в Закарпатской области было практически парализовано движение на границе Украины и Словакии.

Из-за массового выезда украинцев на заработки в Европу после окончания пасхальных праздников на КПП "Ужгород" и "Березное" образовались многокилометровые пробки.

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"В эти выходные, 14-15 апреля, и на КПП "Ужгород", и на КПП "г.Березное" в сторону Словакии выстроились длинные очереди из автомобилей. Люди стоят в очереди по 6-8 и даже 10:00, чтобы пересечь линию границы", — сообщает Mukachevo.net.

Речь идет обо всех без исключения пунктах пропуска в сторону стран ЕС, которые расположены в пределах Закарпатья.

Напомним, за несколько дней до Пасхи на границе со Словакией и Венгрией также резко увеличилась очередь из автомобилей.