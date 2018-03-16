Мясорубка на канатной дороге в Грузии: пострадали украинцы

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина.
"Среди пострадавших четыре гражданина Украины, один — Швеции, два — России и один гражданин Грузии… На данный момент в местной клинике находятся семь человек, их состояние не тяжелое", — заявил Сергеенко.
По его словам, один пострадавший уже выписан из больницы, особое внимание требуется двум пострадавшим: гражданину Украины, у которого травма головы и сломана рука, и беременной гражданке Швеции. Обеих пациентов перевезут из местной клиники в Тбилиси.
Ранее телекомпания "Рустави 2" сообщила, что канатная дорога в Гудаури вышла из строя, в результате чего пострадали более десяти человек. По данным Минздрава, восемь человек госпитализированы с повреждениями.