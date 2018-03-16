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    Мясорубка на канатной дороге в Грузии: пострадали украинцы

    (обновлено: )126424
    Как стало известно, "среди пострадавших четыре гражданина Украины, один - Швеции, два - России и один гражданин Грузии".
    В результате повреждения канатной дороги на грузинском курорте Гудаури пострадали украинцы
    instagram.com/ireneiadak

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина

    На горнолыжном курорте Грузии Гудаури вышла из строя канатная дорога
    Канал Москва 24 на Youtube
    Ужас на курорте в Грузии: вышла из строя канатная дорога
    В результате повреждения канатной дороги на грузинском курорте Гудаури пострадали украинцы, заявил в пятницу министр здравоохранения Давид Сергеенко.

    "Среди пострадавших четыре гражданина Украины, один — Швеции, два — России и один гражданин Грузии… На данный момент в местной клинике находятся семь человек, их состояние не тяжелое", — заявил Сергеенко.

    По его словам, один пострадавший уже выписан из больницы, особое внимание требуется двум пострадавшим: гражданину Украины, у которого травма головы и сломана рука, и беременной гражданке Швеции. Обеих пациентов перевезут из местной клиники в Тбилиси.

    Ранее телекомпания "Рустави 2" сообщила, что канатная дорога в Гудаури вышла из строя, в результате чего пострадали более десяти человек. По данным Минздрава, восемь человек госпитализированы с повреждениями.

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