Мясорубка на канатной дороге в Грузии: пострадали украинцы

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина.

В результате повреждения канатной дороги на грузинском курорте Гудаури пострадали украинцы, заявил в пятницу министр здравоохранения Давид Сергеенко.

"Среди пострадавших четыре гражданина Украины, один — Швеции, два — России и один гражданин Грузии… На данный момент в местной клинике находятся семь человек, их состояние не тяжелое", — заявил Сергеенко.

По его словам, один пострадавший уже выписан из больницы, особое внимание требуется двум пострадавшим: гражданину Украины, у которого травма головы и сломана рука, и беременной гражданке Швеции. Обеих пациентов перевезут из местной клиники в Тбилиси.

Ранее телекомпания "Рустави 2" сообщила, что канатная дорога в Гудаури вышла из строя, в результате чего пострадали более десяти человек. По данным Минздрава, восемь человек госпитализированы с повреждениями.